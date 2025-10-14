Prvi put u istoriji Zelenortska Ostrva učestvovaće na Svetskom prvenstvu u Beogradu.
ludnica
ZEMLJA VELIČINE BEOGRADA IZBORILA PLASMAN NA SVETSKO PRVENSTVO! Pogledajte kakvo ludilo je nastalo posle istorijskog uspeha!
Slušaj vest
Mala država iz Afrike koja ima manje od 520.000 stanovnika napravila je neviđenu senzaciju u kvalifikacijama za Mundijal.
Fudbaleri Zelenortskih Ostrva savladali su Esvatini sa 3:0 i tako prvi put u istoriji izborili plasman na Svetsko prvenstvo. Iza sebe su ostavili moćni Kamerun koji je bio apsolutni favorit u njihovoj kvalifikacionoj grupi.
Zelenortska Ostrva tako su postala druga najmanja država po broju stanovnika (520.000) i najmanja po površini koja će igrati na Mundijalu.
Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka usledilo je nezapamćeno slavlje. Svi navijači utrčali su na teren i nastala je opšta ludnice.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Kurir sport
1 · Reaguj
2