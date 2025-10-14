Slušaj vest

 Mala država iz Afrike koja ima manje od 520.000 stanovnika napravila je neviđenu senzaciju u kvalifikacijama za Mundijal.

Fudbaleri Zelenortskih Ostrva savladali su Esvatini sa 3:0 i tako prvi put u istoriji izborili plasman na Svetsko prvenstvo. Iza sebe su ostavili moćni Kamerun koji je bio apsolutni favorit u njihovoj kvalifikacionoj grupi.

Zelenortska Ostrva tako su postala druga najmanja država po broju stanovnika (520.000) i najmanja po površini koja će igrati na Mundijalu.

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka usledilo je nezapamćeno slavlje. Svi navijači utrčali su na teren i nastala je opšta ludnice.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Kurir sport

Gol Albanije Izvor: MONDO/Dušan Ninković