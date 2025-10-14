Slušaj vest

Fudbaleri Belgije savladali su sinoć u Kardifu Vels rezultatom 4:2 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a najuzbudljiviji momenat na meču desio se u 66. minutu kada je jedan pacov ušao na teren.

Glodar je šetao po terenu, pa je arbitar Danijel Zibert bio prinuđen da na kratko prekine susret.

Hit scena na utakmici Vels - Belgija. Foto: Kara Thomas/PPAUK / imago sportfotodienst / Profimedia, Gareth Evans / imago sportfotodienst / Profimedia, Kara Thomas/PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gledaoci su ga primetili čim je ušao, a pravi šou nastao je na tribinama kada je golman Reala Tibo Kurtoa pokušao da uhvati pacova na terenu.

Očekivano, publika je navijala za neželjenog gosta.

U nekoliko navrata Kurtoa je bio blizu, ali nije uspeo da ga zgrabi. Pacov je prešao ceo teren pre nego što ga je napadač Velsa Džonson isterao.

Pogledajte kako je to izgledalo:

