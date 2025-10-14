Nadrealna scena viđena je na utakmici između Velsa i Belgije.
hit
PACOV PREKINUO MEČ! DA, DOBRO STE VIDELI - PACOV! Pravi šou nastao je kada je golman Reala pokušao da uhvati glodara! Nadrealna scena!
Slušaj vest
Fudbaleri Belgije savladali su sinoć u Kardifu Vels rezultatom 4:2 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a najuzbudljiviji momenat na meču desio se u 66. minutu kada je jedan pacov ušao na teren.
Glodar je šetao po terenu, pa je arbitar Danijel Zibert bio prinuđen da na kratko prekine susret.
Hit scena na utakmici Vels - Belgija. Foto: Kara Thomas/PPAUK / imago sportfotodienst / Profimedia, Gareth Evans / imago sportfotodienst / Profimedia, Kara Thomas/PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Gledaoci su ga primetili čim je ušao, a pravi šou nastao je na tribinama kada je golman Reala Tibo Kurtoa pokušao da uhvati pacova na terenu.
Očekivano, publika je navijala za neželjenog gosta.
U nekoliko navrata Kurtoa je bio blizu, ali nije uspeo da ga zgrabi. Pacov je prešao ceo teren pre nego što ga je napadač Velsa Džonson isterao.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši