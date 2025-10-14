"UŠAO JE U SVLAČIONICU I DVA PUTA ME UDARIO PESNICOM U GLAVU - IMA 30 SVEDOKA" Rade Bogdanović otkrio zašto više ne radi u srpskom fudbalu!
Nekadašnji fudbaler, a sada poznati fudbalski analitičar, Rade Bogdanović, svojim direktnim izjavama i komentarima o aktuelnim dešavanjima u fudbalu godinama unazad privlači ogromnu pažnju javnosti.
Ono što običan narod obično komentariše dok gleda fudbalske mečeve, Rade bez problema "ispali" pred TV kamerama. Mnogim akterima sa fudbalske scene se zamerio zbog svojih oštrih reči, ali to ga preterano ne dotiče. Direktno, bez uvijanja, iznosi svoje mišljenje javno i obični fudbalski fanovi ga zbog toga obožavaju.
U emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana" u svom prepoznatiljivom stilu govorio je o situaciji u srpskom fudbalu posle debakla protiv Albanije, sada već bivšem selektoru Draganu Stojkoviću Piskiju, ljudima koji su, po njegovom mišljenju, uništili srpski fudbal, ali i svojoj kratkoj epizodi u našem fudbalu.
Kada je završio uspešnu igračku karijeru, Rade je počeo da se bavi trenerskim poslom, ali je nakon jednog incidenta u Železniku odustao od rada u srspkom fudbalu.
"Kad sam završio igračku karijeru, hteo sa da vidim šta se tu radi. Karasi je bio u BASK-u, ja sam gledao malo treninge, posle toga je otišao Karasi i došao je Simo Krunić, to mu je bio prvi trenerski posao. Klemente je bio selektor, Simo ga je menjao i ja sam ga menjao i na utakmici u Železniku, to je bila moja četvrta utakmica u nizu, na poluvremenu uđemo u svlačionicu na 0:0 i sad ja ulazim, čekam da momci predahnu da im kažem nekoliko stvari. Ulazi odjednom čovek, ja posle saznam da je to pokojni Puta (Ljubomir Popović), bivši taksista, fudbaler Barbuta i finansijer i investitor Hajduka sa Liona. Ja mu kažem, gospodine, samo trenutak da završim sastanak, ne znam ni ko je. I kako sam se okrenuo, on me udara dva puta pesnicom u glavu i ja kažem, good bye. I nikad više nisam hteo da radim u srpskom fudbalu", otkriva Bogdanović i dodaje:
"Dobio sam dve pesnice u glavu, znaju to svi. Rekao sam mu "Gospodine, ne ulazite, dok ne završim sastanak", pa onda uđi radi šta hoćeš. On zatvori vrata i udari me u glavu. Ima 30 svedoka. Zato ja ne radim u fudbalu", pručio je Rade.
Kurir sport