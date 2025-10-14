"Kad sam završio igračku karijeru, hteo sa da vidim šta se tu radi. Karasi je bio u BASK-u, ja sam gledao malo treninge, posle toga je otišao Karasi i došao je Simo Krunić, to mu je bio prvi trenerski posao. Klemente je bio selektor, Simo ga je menjao i ja sam ga menjao i na utakmici u Železniku, to je bila moja četvrta utakmica u nizu, na poluvremenu uđemo u svlačionicu na 0:0 i sad ja ulazim, čekam da momci predahnu da im kažem nekoliko stvari. Ulazi odjednom čovek, ja posle saznam da je to pokojni Puta (Ljubomir Popović), bivši taksista, fudbaler Barbuta i finansijer i investitor Hajduka sa Liona. Ja mu kažem, gospodine, samo trenutak da završim sastanak, ne znam ni ko je. I kako sam se okrenuo, on me udara dva puta pesnicom u glavu i ja kažem, good bye. I nikad više nisam hteo da radim u srpskom fudbalu", otkriva Bogdanović i dodaje: