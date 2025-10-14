Slušaj vest

Tomislav Karadžić, nekadašnji predsednik FSS i jedan od najmoćnijih ljudi u srpskom fudbalu, odgovorio je Radetu Bogdanoviću.

Naime, Rade Bogdanović je u jednoj TV emisiji optužio Tomislava Karadžića da i posle penzionisanja prima veliki novac od strane Fudbalskog saveza Srbije.

Uvek ima spreman odgovor - Tomislav Karadžić Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Famoznih pola miliona i više

- Kada pričam o Savezu, moram da sklonim malo iz te priče Radujka. Samo je tu godinu dana. On je dosta toga nasledio. Mi imamo počasnog predsednika Saveza, Tomislava Karadžića koji ima 500 ili 600.000 dinara kao "počasni građanin". Nekako mi je sve to čudno - izjavio je Rade Bogdanović.

Ovim povodom sportska redakcija Kurira pozvala je Tomislava Karadžića. Čuveni Tole nam je rekao da nije čuo šta je o njemu pričao nekadašnji fudbaler sarajevskog Željezničara i nemačkog Verdera. Tražio je da mu pročitamo doslovce, šta je Rade rekao o njemu. Kada je sve čuo, napravio je stanku, a onda izjavio.

1/27 Vidi galeriju S kim je sve Rade imao polemiku? Foto: Zorana Jevtić, Antonio Ahel/ATAImages, Printskrin, Starsport, Printscreen, Privatna Arhiva

Polemika i finansiranje FSS

- Kada je reprezentacija igrala u Južnoj i Koreji, mislim da je bio Koreja kup, a selektor je bio Slobodan Santrač. Bio sam jedan od inicijatora da se Rade Bogdanović pozove i zaigra za našu zemlju. Igrali smo dve prijateljske utakmice u Južnoj Koreji, mislim da je tako bilo, bio sam zamenik predsednika Miljana Miljanića, bio sam vođa puta u Seulu... Rade je tada igrao dobro, njega i Gorana Maslovara iz Japana smo pozvali da igraju na toj utakmici. Mislim da je to njegova prva utakmica u reprezentaciji - rekao je za Kurir Tomislav Karadžić i nastavio:

- A, što se tiče mojih primanja u FSS apsolutno govori neistinu! Tako da nikakvih 500.000 ili 600.000 nemam od Saveza. Kao član komisije SC u Staroj Pazovi dobijam minimalna primanja vezano za pokrivanje putnih troškova, ali što se mene tiče ni to mi ne treba, mogu i bez toga. Nemam bilo kakva primanja druga primanja da budemo precizni do kraja. To je njegova izmišljotina. Uglavnom, Rade Bogdanović na televizijama daje određene komentare koji su interesantni. U više navrata govori on i dosta pametnih stvari. To što navodi za mene mislim da je neinformisan, da to nije tendenciozno. Ne bih dalje ulazio u polemiku. Neka proveri to što priča, može, lako se dođe do tih podataka. A, posle... Posle može i da se izvini! Svakako imam lepo mišljenje o Radetu Bogdanoviću.

Imao je Tomislav Karadžić još jednu poruku za Radeta Bogdanovića.

- I na kraju, kad sam već prozvan, želim da upoznam gospodina Bogdanovića da je moja firma 90-ih godina prošlog veka dve do tri godine sama finasirala FSS. Mogao sam tada za taj novac kupiti dve vile u Beogradu. Danas je drugi običaj, uzimaju iz klubova i FSS pozamašne novce i kupuju za sebe. Ali ako - zaključio je Tomislav Karadžić.

Isprozivao Toleta - Rade Bogdanović Foto: Printskrin/jutjub

Počeo u Sarajevu, završio na Bliskom istoku

Rade Bogdanović je u karijeri igrao za sarajevski Željezničar, korejski Pohang, japanski Džef junajted, Atletiko iz Madrida, NAC Bredu, Verder, Arminiju i Al Vahdu, gde je 2004. završio karijeru.

Za seniorsku reprezentaciju SR Jugoslavije Rade Bogdanović zabeležio je tri utakmice, sve tri tokom 1997. godine dok je selektor bio Slobodan Santrač. Postigao je dva gola na svom debitantskom meču, 12. juna 1997. u pobedi (3:1) nad Ganom na Koreja kupu. Ušao je na teren na poluvremenu umesto Alberta Nađa i postigao je gol prvo u 68. a zatim i u 90. minutu. Dva dana kasnije je igrao i protiv Egipta (0:0), takođe na Koreja kupu, a poslednju utakmicu u nacionalnom dresu je imao 16. juna na prijateljskoj utakmici protiv Južne Koreje (1:1).