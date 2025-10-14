Slušaj vest

Fudbaleri Albanije napravili su veliko iznenađenje u kvalifkacijama sa Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto su u Leskovcu savladali selekciju Srbije rezultatom 1:0.

Nakon meča na društvenim mrežama isplivali su snimci skandaloznog slavlja albanskih fudbalera u svlačionici.

Predvođeni potpredsednikom UEFA i predsednikom FS Albanije, Armandom Dukom, igrači su demolirali svlačionicu. Prema snimcima i fotografijama koje kruže društvenim mrežama, Duka i igrači Albanije su skačući od euforije doslovno razvalili plafon svlačionice, izbijajući ploče.

Albanci demolirali svlacionice stadiona u Leskovcu Izvor: Instagram

O slavlju u svlačionici govorio je za televiziju "A2" junak Albanije Manaj.

"Plakali smo, slavili u svlačionici, ne sećam se ničega. Počeli smo da gubimo svest, sreća pa smo pili vodu sa šećerom, inače bismo pali tamo."

Kurir sport

Ne propustiteFudbal"UŠAO JE U SVLAČIONICU I DVA PUTA ME UDARIO PESNICOM U GLAVU - IMA 30 SVEDOKA" Rade Bogdanović otkrio zašto više ne radi u srpskom fudbalu!
Rade Bogdanović
FudbalPOVLAČI SE RADE BOGDANOVIĆ: "Više me nećete viđati!"
Rade1.jpg
FudbalOVO MORAMO DA DOBIJEMO, A ONDA DA SE NADAMO ČUDU! Posle šokantnog poraza od Albanije, Orlovi gostuju Andori - evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
IMG-20251011-WA0198.jpg
FudbalKAKO SRBIJA MOŽE U BARAŽ ZA MUNDIJAL? Potrebno je da se ovo dogodi... Šanse postoje! Detaljna kalkulacija
IMG-20251011-WA0197.jpg

Kraj meča Srbija Albanija, bez incidenata Izvor: MONDO/Dušan Ninković