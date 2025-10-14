Slušaj vest

Fudbaleri Albanije napravili su veliko iznenađenje u kvalifkacijama sa Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto su u Leskovcu savladali selekciju Srbije rezultatom 1:0.

Nakon meča na društvenim mrežama isplivali su snimci skandaloznog slavlja albanskih fudbalera u svlačionici.

Predvođeni potpredsednikom UEFA i predsednikom FS Albanije, Armandom Dukom, igrači su demolirali svlačionicu. Prema snimcima i fotografijama koje kruže društvenim mrežama, Duka i igrači Albanije su skačući od euforije doslovno razvalili plafon svlačionice, izbijajući ploče.

Albanci demolirali svlacionice stadiona u Leskovcu Izvor: Instagram

O slavlju u svlačionici govorio je za televiziju "A2" junak Albanije Manaj.

"Plakali smo, slavili u svlačionici, ne sećam se ničega. Počeli smo da gubimo svest, sreća pa smo pili vodu sa šećerom, inače bismo pali tamo."

