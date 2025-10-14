Slušaj vest

Bivši engleski fudbalski sudija Dejvid Kut priznao je danas krivicu za pravljenje nepristojne fotografije deteta.

Kut je u avgustu optužen posle istrage policije u Notingemu, danas je priznao krivicu, nakon što ju je prethodno negirao.

Sudija Dejvid Kut Foto: Paul Terry / Zuma Press / Profimedia, Graham Hunt / AFP / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Optužba za pravljenje nepristojne slike odnosi se na preuzimanje, deljenje i čuvanje materijala.

On se danas pojavio na sudu u vezi sa optužbom koja se odnosi na video snimak A kategorije, što je najozbiljnija vrsta, koji je policija pronašla u februaru, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Kut je pušten na uslovnu slobodu, a sledeći put će se pojaviti pred sudom 11. decembra. Tokom šestominutnog saslušanja 43-godišnji Kut je govorio samo da potvrdi svoje ime i iznese iskaz.

Kut je sa svog posla fudblskog sudije suspendovan prošlog novembra, nakon što se na internetu pojavio video snimak, koji je i dalje neproveren, na kome se vidi kako pogrdno govori o bivšem treneru Liverpula Jirgenu Klopu, njegovoj nacionalnosti i samom klubu. ; Mesec dana kasnije, u decembru, Udruženje fudbalskih sudija u Engleskoj (PGMOL) otpustilo je Kuta posle temeljne istrage njegovog ponašanja.

Fudbalski savez Engleske suspendovao je Kuta na dva meseca zbog neprikladnog ponašanja, a u odvojenom slučaju, FA je Kuta oslobodio tvrdnji za nedolično ponašanje u vezi kockanja.

FA je pokrenuo istragu krajem prošlog novembra, posle navoda da je Kut pre utakmice Lidsa i Vest Bromviča 2019. godine u Čempionšipu razgovarao sa poznanikom o tome da dodeli žuti karton jednom fudbaleru. On je negirao te navode i rekao da su "lažni i klevetnički".

List San je prošlog novembra objavio fotografije na kojima se vidi kako Kut ušmrkava beli prah koristeći novčanicu američkog dolara tokom Evropskog prvenstva u Nemačkoj, dan nakon što je bio u VAR sobi za utakmicu Španije i Nemačke u četvrtfinalu.

Kut je šest godina sudio u Premijer ligi, a 2023. godine sudio je finale Liga kupa između Mančester junajteda i Njukasla.

U prvom intervjuu otkako je pokrenut postupak protiv njega, Kut je krajem januara priznao da je homoseksualac i da je "borba sa seksualnošću" dovela do manjka samopouzdanja i do toga da napravi "veoma loše izbore".

Krajem februara, Evropska fudbalska unija suspendovala je Kuta na 16 meseci, do 30. juna 2026. godine, zbog kršenja osnovnih pravila pristojnog ponašanja i dovođenja fudbala, a posebno Uefa, na loš glas.

Kurir sport/Beta

