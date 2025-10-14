Slušaj vest

Kako izabrati selektora u zemlji u kojoj su svi fudbalski selektori. Zašto je srpski fudbal spao na najniže grane.

Večeras igramo protiv Andore, da li imamo snage i fudbalskog dostojanstva da preostale utakmice odigramo kako treba, iako postoji samo matematička verovatnoća da odemo na svetsko prvenstvo u fudbalu.

Fudbalski trener i stručnjak, Milorad Kosanović, govorio je za Kurir televiziju o ovoj temi:

Igra u interesu države i tima, a ne igrača

- Fudbal danas nije fudbal od pre 10, 15, 20 godina. Mi od svega pravimo čudo i govorimo: najbolji smo, najjači smo, a u stvari nas nema nigde. I normalno je to kada nam država ima par miliona stanovnika. Toliko ima jedan srednji grad u Kini, 7-8 miliona ima svaki treći grad u Kini. Ali danas ne može talentom da budeš bolji od svih, već radom, ozbiljnim radom - kaže Kosanović i dodaje.

- Mora da se radi u interesu tima i države, a ne sopstvenom. Tako da, kad pogledate sastav ljudi koji su vodili tim uz Piksija, niko od njih nije trener bio nigde. Mora da se uči mnogo. Danas ko nema prvi stepen DIF-a, znači fiziologija, pedagogija, pre svega mora da se zna u detalje da bi mogao da vodiš jednu ekipu, a plus toga osećaj za igru, razumevanje igre, i stvaranje tima koji može da kroz igru pruži otpor protivniku. Tako da smo mi tu predodređeni za poraz.

Naša baza je problematična

Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije Kurira, govorio je o tome koliko će srpskom fudbalu biti potrebno da se oporavi:

- Mnogo toga je trulo. Kada bi trebali da razlažemo, došli bi do tih prvih strepena, a to su klubovi, koji ne idu smerom kojim bi srpski fudbal trrebao da funkcioniše. Vidimo da sada Partizan opet ima neke dugove, on ima omladinsku školu koja je bila među najboljima u Evropi, a gde je danas? Izuzimajući Crvenu zvezdu kao izuzetak, gde su ostali? Mi gubimo protiv timova iz Crne Gore, sa Farskih ostrva, prosto moramo da budemo svesni da nam je baza malo problematična i da je vrh ledenog brega Piksi i ta reprezentacija . Sve ispod, što smo godinama gurali pod tepih je istrulelo i misloim da je pitanje kada će eksplodirati. Sada ima prilika da se to desi

- Oni moraju da pobede Andoru i nema razmišljanja. Albanija je bila šamar, ali ako bi Andora uspela da nas pobedi, to bi bilo ravno katastrofi. Gomilali su se problemi a mi smo ih stavljali sa strane. Piksi je sve demagoški pričao. Govorio je raznorazne izgovore, kao na primer da je Vanja pet puta povređen, pa ko će tome više da veruje? Moralo je da mu se obije to od glavu. To je prvi problem, zatim odnos igrača prema reprezentaciji, poverenje u selektora i fudbalski savez mora da se vrati.

Igrači nisu smatrali Piksija autoritetom

Bjelinić objašnjava koji bi selektor mogao da zameni Dragana Stojkovića Piksija:

- Piksi je fantastično započeo svoju priču i svi su od njega pravili heroja. Posle utakmice u Portogalu je usledio pad, koji nikad nije prestao. Stranac ne treba da bude tu, mora da bude tu neko ko je autoritet, treba da dođe neko koga će gledati kao Boga. Igrači poslednjih godina nisu gledali Piksija kao autoritet i nekog u kog će moći da veruju. Kandidati za novog selektora su Vladan Milojević, Dejan Stanković i Veljko Paunović - on je želja javnosti.

