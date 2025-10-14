Slušaj vest

Slučaj iznude dobija epilog - na sudu...

Policija je uhapsila A. K. (21), osumnjičenog da je ucenjivao poznatog nekadašnjeg fudbalera Vujadina Savićaslikama i snimcima, potvrđeno je Kuriru.

Slučaj je hitno prijavljen policiji koja je u najkraćem mogućem roku došla do osumnjičenog.

Kako se nezvanično saznaje, A. K. (21) je od Savića tražio sumu od oko 50.000 evra.

Rastanak sa Zvezdom

Podsećamo, Crvena zvezda se nedavno razišla sa Vujadinom Savićem, koji je radio kao pomoćni trener u stučnom štabu. U klub sa Marakane su obrazložili taj rastanak "privatnim razlozima koji se tiču fudbalera".

Dan posle odluke, klub sa Marakane uklonio je sve fotografije Vujadina Savića sa zvaničnog sajta.

Karijera

Vujadin je odmah po završetku karijere počeo trenersku i postao je prvo deo stručnog štaba Miloša Milojevića, da bi potom sarađivao i sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem.

On je sin legendarnog fudbalera Crvene zvezde, Duleta Savića.

