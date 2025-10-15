Slušaj vest

U svoje vreme Milovan Đorić bio je predsednik stručnog veća trenerske akademije Fudbalskog saveza Srbije, a njega je žestoko baš zbog toga napao Rade Bogdanović, nekadašnji fudbaler.



Tokom gostovanja na jednoj televiziji Rade Bogdanović doslovce je rekao da je "Milovan Đorić najveći zlotvor srpskog fudbala" i označio ga kao glavnog krivca što Srbija danas nema kvalitetne trenere.

Ne trpi da ga neko proziva - Milovan Đorić Foto: Dragan Kadić

Rade priča neistine

Rade Bogdanović (55) rekao je da je Milovan Đorić (80) degradirao struku, kada je postao ključni čovek u školi za trenere.

- Sad moram da odgovorim tom klošaru! Nagrdio sam ga jedno dva puta, moraću opet. Rade Bogdanović nema pojma šta priča! Hajde da vama i srpskoj fudbalskoj javnosti objasnim sve vezano za školu za trenere. Istina je da sam bio osnivač. Sećam se kada me je pozvao pokojni gensek Saveza Bata Bulatović i rekao da napravim školu po jasnim instrukcijama iz UEFA koja od nas to traži - počeo je razgovor za Kurir popularni Bata Đora.

Pominjao je Rade Bogdanović Fakultet za fizičku kulturu i profesora Veljka Aleksića, čuvenog profesora fudbala.

- Bogdanović kaže da smo mi nešto preuzimali od Fakulteta za fizičko vaspitanje. Nije istina. Oni i dalje imaju svoju trenersku školu, ali ne mogu da rade bez UEFA licenci. Zato smo i pokrenuli tu školu, koju on sada proziva, a tačno je da smo radili po zamisli i pravilima UEFA i od iste te UEFA dobijali najveća priznanja. UEFA škola fudbala i licence koje izdaje nemaju veze sa Fakultetom za fizičko vaspitanje o kojem Bogdanović govori. I to samo govori o njegovoj stručnosti - rekao je Milovan Đorić i nastavio:

- U toj školi za koju me proziva ne radim više od 15 godina. Posle mene došao je Dušan Savić, pa neki drugi ljudi... A, ako me pitate, mislim da su naši najbolji treneri završili baš kod mene. Bilo bi suludo da ih sada sve nabrajam, na šta bi to ličilo... Dragan Stojković završio je kod mene i ponosan sam na to.

Pljuvanje, ozbiljnost i stručnost

Posle toga Milovan Đorić nije bio baš nežan prema Radetu Bogdanoviću.

- Jednom prilikom rekao sam da je on nedovršeni srbobosanac! Tad sam ga umirio, ali nije bilo dovoljno. Tup je. Voleo bih da kaže koja je njegova profesija? Da bismo on i ja mogli da pričamo ravnonpravno. Meni ne smetaju komentari od jednog takvog čoveka. Da se radi o nemo ko je ozbiljan i stručan, onda bih se zabrinuo i potresao.



Na kraju Milovan Đorić je poentirao:

- Znate, on pljuje našu školu fudbala i mene, a ne kaže da je on završio istu tu školu. I to je stigao samo do B i A licence. Kod mene, iako ga se ne sećam najbolje. Koliko znam, trenirao je samo BASK iz Beograda i to vrlo kratko. Gde je bio posle? Šta je radio? Koji klub je vodio? Kakve rezultate je imao?