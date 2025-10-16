Slušaj vest

Milovan Đorić, bivši fudbaler i trener, smatra da je najveći problem srpske fudbalske reprezentacije činjenica da nemamo igrače za nacionalni tim.

I da je to poteškoća sa kojom će morati da se suoči novi selektor, koja neće biti rešena preko noći i tako lako u budućnosti.

Budućnost srpskog fudbala nije svetla - Milovan Đorić Foto: Starsport

Čudna utakmica, čudan ambijent

Fudbalska reprezentacija Srbije iznenađujućim porazom od Albanije (0:1) u Leskovcu udaljila se od puta ka Mundijalu 2026. godine. Gotovo da niko posle tog meča nije pokušao sa stručne, ali i pshološke strane da analizira dešavanja tokom 90 minuta.

- Bio sam u Leskovcu. Gledao utakmicu... Evo, koliko je dana prošlo, a još mi je muka. Neki gorak ukus u ustima. Ne znam šta pametno reći. Čudna utakmica, u čudnom ambijentu... Nešto mi je... Naši igrači ušli su u utakmicu protiv Albanije bez velikih emocija. Videlo se to od početka. Zašto? Ne znam. Neverovatne greške su pravili - rekao je za Kurir čuveni Bata Đora i nastavio:

- Malog Veljka Milosavljevića mnogo cenim, to je jedan biser. U prvom minutu napravio je grešku i više nije mogao da izađe iz grča. Tokom svih 90 minuta dešavale su se neke stvari koje nisu fudbalske. Kad ceo tim... Kao, kad smo mi igrali protiv Panatinaikosa u Atini. Kao da je bila preslikana utakmica.

1/48 Vidi galeriju Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Igrači nisu otrovani, ali...

Pitali smo Milovana Đorića, kad već tako govori, da li misli da je neko izvršio diverziju kod srpskih fudbalera, kao što je bilo u Atini 1971. godine.

- Ne nisu ih sigurno otrovali, ali kao da se nešto dešavalo. Osećalo se nešto što ne valja. Čudna utakmica. Oni mogu mnogo više... Zakazao je ceo tim. Stali su. Nije problem kad zakažu dva ili tri igrača, već ceo tim. Dođe tako dan u fudbalu... A, nama je došao u najtežem i najvažnijem momentu. Ne bih rekao da naši igrači nisu hteli... Pošlo je loše i završilo se loše. Očekivala se pobeda, ali su se plašili lošeg rezultata. Nisu bili sigurni u sebe. I onda se desilo to, što se desilo.

Svoju teoriju Đorić temelji na sledećem.

- Dogodilo nam se da Dušan Vlahović promaši 100-otnu šansu. Ono u prvom poluvremenu. Sve je dobro uradio, on to rešava bez problema, ali lopta je otišla pored stative. Zamislite da smo ih tada načeli... Imali smo malo šansi tokom utakmice... Aleksandar Mitrović se borio, ali ga nije htelo, nije bio ni j jednoj prilici za gol. Nije postojao vezni red, da vam kažem iskreno. Imali smo mlade igrače na sredini terena i važnost utakmice je uticala na njih, tu pre svega mislim na Aleksandra Stankovića i Lazara Samardžića. Krila... Štoperi... Ma, ceo tim je igrao ispod proseka.

1/14 Vidi galeriju Dragan Stojković na meču Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Problemi tek predstoje

Nije hteo Milovan Đorić da napada Dragana Stojkovića Piksija.

- Nije imao druge igrače za ovu utakmicu, sem onih koje je pozvao. Sve što je imao, on je stavio da igra. Ne mogu da ga kritikujem. Ne mogu. Ko je odveo reprezentaciju na dva velika takmičenja? Ko? Njega napadaju zbog novca poslednjih meseci, niko da ga kritikuje stručno, zbog igre. I onda se stvoril negativna slika u javnosti i Piksi postane najveći problem. Podsećam, vodio je reprezentaciju na dva velika takmičenja, to ne može niko da mu oduzme. Nekad dođe novi selektor, neka ponovi sve što je Piksi uradio.

Na jednu mnogo važnu stvar ukazuje Milovan Đorić. I to je briga za budućnost.

- Došla je kriza rezultata. Mi smo ostali bez igrača! To je osnovni problem srpskog fudbala! Evo, otvoreno kažem, nemamo srpske igrače za kvalitetan klupski i reprezentativni fudbal. Da budemo pravedni i iskreni. Dragan je izvukao maksimum iz ovog tima. Tek sada predstoje problemi za naš fudbal. Da budem jasan. Jedna grupa završava karijeru, a druga nije spremna za velika takmičenja, jer su mladi. To je ogroman problem, videćete u budućnosti, posebno u sledećih nekoliko godina dok se sve to ne sredi - zaključio je Milovan Đorić.