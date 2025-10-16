Slušaj vest

Srbiji je potreban selektor fudbalske reprezentacije. Proteklih dana domaća javnost bila je svedok mnogih kandidata za naslednika Dragana Stojkovića Piksija.

Pominjala su se razna imena. Milovan Đorić, nekadašnji fudbaler, reprezentativac, selektor i prvi čovek trenerske škole FSS za Kurir je otkrio ko bi bio najbolje rešenje da nastavi tamo, gde je Piksi stao. Njegovo ime je senzacija, njega niko nije pominjao.

Stranac ni pod razno

Pitali smo Milovana Đorića kako i šta dalje. Ko bi bio najbolje rešenje za novog selektora?



- Volim srpsku reprezentaciju, nemam drugu. Voleo bih da izaberu najbolje rešenje. Jedno je biti trener u klubu, a drugo je reprezentacija. To su dva različita posla, dve različite stvari. Za taj posao treba veliko iskustvo, plus da je trener prošao veliki rad sa mlađim kategorijama. A, kod ovih kandidata koji se pominju, takvih je vrlo malo. Imaće velike problem, ko god da dođe - kazao je Bata Đora.

Pojedini ljudi iz FSS predlažu da selektor bude inostrani stručnjak.

- Samo bi nam to trebalo, da uzmemo stranca! To bi bila nova velika greška. Ne znam. Dobar sam sa ljudima koji vode Savez. Ako me pitaju, reći ću im da bi nam stranac doneo veliki problem.

Najbolji bez konkurencije

Bili smo konkretni, insistirali smo kod Đorića da nam kaže šta on misli o kandidatima i ko ima najveće šanse za mesto selektora.



- Naši treneri su sada zauzeti. Imaju posao. Pominju Dejana Stankovića, Slavišu Jokanovića, Vladimira Ivića... Svi oni imaju klub, a i dobro zarađuju. Ovi iz Emirata se ne bi usudili da dođu... Zašto? Pa, zato što nemamo igrače za reprezentaciju. I Veljko Paunović je kandidat. Ali, posle početne euforije, tu se nešto desilo. Nešto je tu stalo. Pominju i Marka Nikolića. Vladan Milojević dugo je u srpskom fudbalu, napravio je velike rezultate sa Zvezdom, ima iskustvo... Mogu reći da su svi oni dobri treneri.

Na kraju je Đorić izvukao svog favorita, čoveka kojeg bi on voleo da vidi na mestu selektora.



- Uvek bih stavio Aleksandra Sašu Stanojevića za kandidata. Da mene pitaju. On je bez konkurencije naš najbolji trener! Šteta je što ne radi. Što se poslednji put onako gruvao sa Partizanom... Nije mu to trebalo.

Nedopustivo da se ne ide u Andoru

Milovan Đorić smatra da srpski fudbaleri i čelnici Saveza sada moraju da pokažu dostojanstvo.

- Došao je baš težak trenutak za sve njih koji rade u Savezu. I fudbalere, naravno. Treba igrati ove kvalifikacije do kraja. Udaljili smo se od mundijala. Teško je sada... Sve zavisi od drugih, ništa od nas. Ali, moramo da probamo. Da igramo sa Englezima, da se ne osramotimo kao na prošloj utakmici. Jedna grupa igrača nije pošla na put za Andoru... To mi se ne sviđa. Nije to u redu. U ovoj situaciji ne postoji opravdani razlog. Sad su nam potrebni pravi igrači, da dostojanstveno završimo ovo takmičenje - zaključio je Bata Đora.