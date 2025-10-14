Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Japana pobedila je u Tokiju Brazil sa 3:2 u prijateljskoj utakmici i ostvarila prvi trijumf u duelima sa petostrukim svetskim šampionom.

Brazil je poveo golovima Paula Enrikea Gansa u 26. i Gabrijela Martinelija u 32. minutu, a domaća selekcija je golovima u drugom poluvremenu uspela da napravi preokret.

Japan je smanjio zaostatak u 52. minutu golom Takumija Minamina, izjednačio je Kejto Nakamura u 62. minutu, pobedu je obezbedio Ajase Ueda u 71. minutu.

To je prva pobeda Japana u 14 duela protiv slavne južnoameričke reprezentacije. Brazil je ostvario 11 pobeda, a ekipe su u dve utakmice odigrale nerešeno.

Japan i Brazil su se već plasirali na Svetsko prvenstvo narednog leta u SAD, Kanadi i Meksiku, pa je brazilski selektor Karlo Ančeloti izmenio sastav i odmorio Rodriga i Estevaa.

