Rade Bogdanović objasnio je da nije postao fudbalski trener, jer je dobio batine od Ljubomira Pute Popovića.

Nakon što je isprozivao Dragana Stojkovića i Milovana Đorića, kritikovao srpski reprezentativni i klupski fudbal, Rade Bogdanović se dotakao i legende beogradskog fudbala, čuvenog Ljubomira Pute Popovića, koji je za života bio sinonim Hajduka sa Liona.

Govorio o Puti Popoviću da ga je tukao - Rade Bogdanović Foto: Printscreen

Nemile scene u svlačionici BASK

- Kad sam završio igračku karijeru, hteo sa da vidim šta se tu radi. Karasi je bio u BASK-u, ja sam gledao malo treninge, posle toga je otišao Karasi i došao je Simo Krunić, to mu je bio prvi trenerski posao. Klemente je bio selektor, Simo ga je menjao i ja sam ga menjao i na utakmici u Železniku, to je bila moja četvrta utakmica u nizu, na poluvremenu uđemo u svlačionicu na 0:0, ulazim ja, čekam da momci predahnu da im kažem nekoliko stvari - priča Bogdanović.

- Ulazi odjednom čovek, ja posle saznam da je to pokojni Puta (Ljubomir Popović), bivši taksista, fudbaler Barbuta i finansijer i investitor Hajduka sa Liona. Ja mu kažem, gospodine, samo trenutak da završim sastanak. Ne znam ni ko je. I kako sam se okrenuo, on me udara dva puta pesnicom u glavu i ja kažem, "good bye". I nikad više nisam hteo da radim u srpskom fudbalu - rekao je Bogdanović u emisiji "Super Indirektno".

Tvrdi Bogdanović da je imao veliki broj svedoka.

- Dobio sam dve pesnice u glavu, znaju to svi. Rekao sam mu "Gospodine, ne ulazite, dok ne završim sastanak", pa onda idi radi šta hoćeš. On zatvori vrata i udari me u glavu. Ima 30 svedoka. Zato ja ne radim u fudbalu.

Dragan Popović pored transparenta u slavu njegovog oca Ljubomira Pute Popovića Foto: Privatna arhiva

Odgovor Putinog sina

Ljubomir Puta Popović preminuo je 2021. godine, a pre toga je skoro četiri decenije predvodio Hajduk sa Liona. Bio je temperamentne naravi, a Hajduk je pod njegovim vođstvom postigao najveće uspehe. Njegovi sinovi Dragan (48) i Bogić (51) igrali su za Hajduk i ostvarili solidne karijere.

Kurir je stupio u kontakt sa Draganom Popovićem, Putinim mlađim sinom i zatražio komentar na izjave Radeta Bogdanovića o njegovom ocu.

- Baš ružno i preterano. Ko njemu daje za pravo, da priča takve stvari. Šta je on uradio za srpski fudbal i gde je on to igrao, kad tako može da priča. Mnogo sebi daje za pravo. Kao da je igrao u Realu, a svi znamo da nije imao ni fudbalsku, ni trenersku karijeru. Moj otac je toliko uradio za beogradski fudbal, što on ne može da uradi, da živi narednih 200 godina. Stalno komentariše, pravi se pametan... Druže, pa gde su tvoji rezultati, gde si se ti pokazao - sa dosta gorčine pričao je Dragan Popović.

Potom se Dragan Popović osvrnuo na Bogdanovićevu priču o nemilim scenama u svlačionici kluba BASK.

- Čuo sam to i ranije. Nije prvi put da priča o tome. Nisam bio svedok te priče. Bio sam na toj utakmici, ali se nisam zadesio u svlačionici. Znate, priča uvek ima dve strane. Moj otac bio je prijatelj sa prvim čovekom kluba BASK. Puta jeste tada ušao u svlačionu, ali da podrži igrače, da im im kaže da mogu bolje, jer su bili loši u prvom poluvremenu. Onda je Bogdanović njemu rekao - ko si ti, šta radiš ovde... Postupio je džukački. I desilo se, šta se desilo.

Hteo je da ponizi ćaleta pred 20 ljudi

Dragan Popović kaže da u celoj priči treba videti istinu, a ne samo jednu stranu.

- Kao bivšem fudbaleru, žao mi je što je sve tako ispalo. Ali, nije baš sve onako kako Bogdanović priča. Vidite, on kaže da je dobio dve pesnice u glavu i da otad više ne radi kao trener. Nije baš tako! Bio je neki povod, da se to desi. Moj otac je ušao u svlačionicu sa dobrom namerom, mogao je po godinama da bude otac Bogdanoviću. A, on je poželeo da ga kao džukca izbaci iz svlačionice. Da ga degradira pred 20 ljudi. Da ga ponizi. I Puta je odreagovao, kako je odreagovao. Bogdanović nije pokazao poštovanje prema ocu, a ja verujem da je znao ko je Puta. To se tako ne radi. Nije se njemu Puta mešao u posao, samo je prijateljski hteo da trgne ekipu, a on je tako postupio... Da je tako kako on priča, nije. I to mora da se zna. Istine radi, jer je ona najvažnija - objasnio je Dragan Popović.