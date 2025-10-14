Slušaj vest

Policija je hitno reagovala i privela osobu koja je ucenjivala bivšeg fudbalera i trenera Crvene zvezde.

Transrodna osoba A. K. (21) iz Beograda uhapšena je zbog sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama, saznaje Kurir.

A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

Rastanak sa Zvezdom

Podsećamo, Crvena zvezda se nedavno razišla sa Vujadinom Savićem, koji je radio kao pomoćni trener u stučnom štabu. U klub sa Marakane su obrazložili taj rastanak "privatnim razlozima koji se tiču fudbalera".

Dan posle odluke, klub sa Marakane uklonio je sve fotografije Vujadina Savića sa zvaničnog sajta.

Karijera

Vujadin je odmah po završetku karijere počeo trenersku i postao je prvo deo stručnog štaba Miloša Milojevića, da bi potom sarađivao i sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem.

On je sin legendarnog fudbalera Crvene zvezde, Duleta Savića.