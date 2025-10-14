Slušaj vest

Fudbaleri Srbije pobedili su na gostujućem terenu Andoru 3:1, u šestom kolu Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Strelci za Srbiju bili su Kristijan Garsija autogol u 19, Dušan Vlahović u 54. i Aleksandar Mitrović iz penala u 77. minutu.

Gol za Andoru postigao je Guiljaume Lopes u 17. minutu i to sa pola terena!

 Pogledajte šta su sve pisali na društvenim mrežama:

Andora - Srbija Foto: Screenshot RTS, Screenshot, Valentine CHAPUIS / AFP / Profimedia, Valentine CHAPUIS / AFP / Profimedia

