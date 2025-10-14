Navijači su i ovog puta imali dosta razloga za nervozu.
SRBIJA SE MUČILA SA AUTSAJDEROM - NAVIJAČI SE NERVIRALI: Pogledajte šta su sve pisali na društvenim mrežama
Fudbaleri Srbije pobedili su na gostujućem terenu Andoru 3:1, u šestom kolu Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Strelci za Srbiju bili su Kristijan Garsija autogol u 19, Dušan Vlahović u 54. i Aleksandar Mitrović iz penala u 77. minutu.
Gol za Andoru postigao je Guiljaume Lopes u 17. minutu i to sa pola terena!
Pogledajte šta su sve pisali na društvenim mrežama:
