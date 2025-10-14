- Nakon duge i teške bolesti zauvek nas je napustio Miroslav Begić – Mido, dugogodišnji kapiten i istinska legenda plavo-belih.Svojom predanošću, upornošću i ljubavlju prema klubu ostavio je dubok trag u istoriji HŠK Posušje. Godinama je bio primer sportskog duha i odanosti – uvek uz svoj klub, bez obzira na okolnosti. I kad više nije mogao biti na terenu, ostao je veran svom Mokrom Docu i plavo-beloj boji koju je toliko voleo.Mido je svojim riječima i delima nadahnjivao mnoge, pomagao svima, okupljao ljude oko kluba i širio ono najvažnije – ljubav prema Posušju. Njegov osmeh i duhovitost ostaće u sećanju svih koji su ga poznavali.Počivaj u miru, kapitenu. Zauvek ćeš biti deo plavo-bijele porodice - stoji u saopštenju ovog kluba.