Ovakva golčina se retko viđa.
Fudbal
SRBIJA PRIMILA GOL SA SKORO POLA TERENA! Andora šokirala Orlove kao nikad niko - pogledajte majstoriju koja je za TV špice, ovo se retko viđa! VIDEO
Fudbalska reprezentacija Srbije trenutno gostuje Andori u okviru Grupe K kvalifikacija za odlazak na Svetsko prvenstvo
U 17. minutu usledio je neviđeni šok za našu reprezentaciju, kada je domaći tim stigao do vođstva.
Foto galerija iz Leskovca Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport
Andora je povela evrogolom Đulajmua Lopeza.
Stanković je izgubio loptu, a Lopez sa velike daljine lobovao golmana Petrovića koji je izašao daleko od gola.
Gol Andore pogledajte u priloženom video snimku:
Andora, Srbija Foto: Screenshot
