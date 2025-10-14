Slušaj vest

Posle 17. minuta u kom se dogodio hladan tuš za našu reprezentaciju, fudbaleri Srbije su uspeli ekspresno da izjednače protiv Andore.

Prednost domaćina je kratko trajala, pošto je samo nakon dva minuta rezultat izjednačen.

Nesporazum defanzivaca Andore skupo ih je koštao. Stanković se iskupio dobro izvedenim kornerom, a Garsija je intervenisao ispred golmana Alvaresa i poslao loptu u sopstvenu mrežu.

Pogledajte kako je Srbija stigla do izjednačenja:

Slamka spasa

Jasno je da je Srbija porazom od Albanije u Leskovcu praktično svela na minimum šanse da se nađe na Svetskom prvenstvu.

Te minimalne šanse su dodatno smanjene pošto je propala opcija da se Srbija kvalifikuje u baraž preko Lige nacija.

Ipak, šansa u teoriji postoji. Srbija ima četiri boda manje od Albanije i utakmicu manje. U slučaju pobede nad Andorom stigla bi na bod zaostatka dva kola pre kraja.

Srbiju čekaju gostovanje Engleskoj i domaćinstvo Letoniji. Albanija gostuje Andori i dočekuje Englesku. Teško je zamisliti scenario u kome Srbija pobeđuje Englesku u Londonu, ali čak i ako se to desi, mora da se poklopi da Albanije ne osvoji svih šest bodova.

U svakom slučaju, pobeda Orlova u Andori je prioritet i osnova za bilo kakve dalje kalkulacije.