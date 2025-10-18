Slušaj vest

Vanda Nara dobro je unovčila brak, prethodno sa fudbalerom Maksijem Lopezom, a na kraju sa Maurom Ikardijem. Posle razvoda, podelom imovine, dobila je ili još čeka milione, deca alimentaciju…

Ona ne gubi vreme, već koristi to što se priča/piče o njoj, tako što dobija raznorazne poslove promovišući raznu obuću, odeću, kozmetiku…

Vanda Nara u provokativnom izdanju Foto: Printscreen / Instagram / wanda_nara

Upalila je sve svoje kanale promocije, pre svega društvene mreže, pa novac kaplje sa svih strana, a s obzirom da ima petoro dece, tri dečaka sa Lopezom, dve devojčice sa Ikardijem, kao i da uskoro puni 39 godina, još jednom je podsetila muški rod šta su njeni najveći aduti.

Vanda Nara je u poslednjih nekoliko nedelja postovala nekoliko provokativnih fotki na Instagramu i obradovala 17,5 miliona pratioca.

Kurir sport / Espreso

