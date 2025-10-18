NASTAVLJA DA MUŠKARCIMA MUTI UM PROVOKATIVNIM FOTKAMA! Vanda Nara se ne zaustavlja! Objavila vrele slike na Instagramu, ponovo je pokazala sve "na izvol'te"!
Vanda Nara dobro je unovčila brak, prethodno sa fudbalerom Maksijem Lopezom, a na kraju sa Maurom Ikardijem. Posle razvoda, podelom imovine, dobila je ili još čeka milione, deca alimentaciju…
Ona ne gubi vreme, već koristi to što se priča/piče o njoj, tako što dobija raznorazne poslove promovišući raznu obuću, odeću, kozmetiku…
Upalila je sve svoje kanale promocije, pre svega društvene mreže, pa novac kaplje sa svih strana, a s obzirom da ima petoro dece, tri dečaka sa Lopezom, dve devojčice sa Ikardijem, kao i da uskoro puni 39 godina, još jednom je podsetila muški rod šta su njeni najveći aduti.
Vanda Nara je u poslednjih nekoliko nedelja postovala nekoliko provokativnih fotki na Instagramu i obradovala 17,5 miliona pratioca.
Kurir sport / Espreso