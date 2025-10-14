Slušaj vest

Strelci za Južnu Afriku bili su Talente Mbata u petom, Osvin Apolis u 26. i Evidens Makgopa u 72. minutu.

Južna Afrika je završila prva u grupi sa 18 bodova i izborila je direktan plasman na Mundijal.

Na drugom mestu, sa bodom manje, završila je Nigerija, koja je danas u direktnom okršaju za baraž na svom terenu pobedila Benin 4:0.

Tri gola za Nigeriju postigao je Viktor Osimen u trećem, 37. i 51, a u listu strelaca se upisao i Frenk Onjeka u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

(Beta)