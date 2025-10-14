Slušaj vest

Prednost Estoniji doneo je Matijas Kait golom u 12. minutu, a izjednačenje Moldaviji Stefan Bodisteanu pogotkom u 64. minutu.

Obe selekcije su i pre ove utakmice ostale bez šanse za plasman na Svetsko prvenstvo. Estonija je četvrta na tabeli Grupe I sa četiri boda iz sedam utakmica, dok Moldavija zauzima poslednje, peto mesto sa jednim bodom iz šest mečeva.

Norveška je prva na tabeli sa 18 bodova iz šest utakmica, Italije je druga sa 12 bodova iz pet mečeva, a Izrael treći sa devet bodova iz šest utakmica.

Estonija će u svojoj narednoj utakmici u kvalifikacijama igrati u Oslu protiv Norveške, dok će Moldavija u Kišinjevu dočekati Italiju.

