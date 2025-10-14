Slušaj vest

Fudbaleri Srbije pobedili su večeras Andoru rezultatom 3:1 u kvalifikacijama za odlazak na Svetsko prvenstvo.

Tim koji je sa klupe koji je večeras predvodio Zoran Mirković, do pobede je stigao posle preokreta, pošto su domaćini poveli u 17. minutu spektakularnim pogotkom.

Nakon utakmice, utiske je sumirao Zoran Mirković.

– Da kažem da smo ostvarili cilj. Današnja utakmica je morala da se dobije, pod moranjem je bilo. I to smo i učinili. Očekivali smo da će biti teško zbog svih okolnosti koje su bile pre ove utakmice. Dobro je što smo iz ove utakmice izašli, jer smo imali problem sa kartonima Veljkovića i Pavlovića. Udahnuli smo vazduh. Imamo još dve utakmice u novembru, da se ekipa spremi i da probamo da napravimo rezultat - rekao je Mirković, pa potom objasnio svoj status na klupi Orlova:

– Ja imam svoje radno mesto, to je reprezentacija U21. Ja sam sa svojim stručnim štabom došao kao prva pomoć na ovu utakmicu i to je to.

Posle ove pobede Srbija je treća u grupi sa 10 bodova, jednim manje u odnosu na drugoplasiranu Albaniju i mesto koje vodi u baraž.

Do kraja kvalifikacija ostala su još dva kola. Srbija gostuje Engleskoj i dočekuje Letoniju, dok Albanija gostuje Andori i dočekuje Englesku.

U slučaju da dve ekipe imaju isti broj bodova, odlučuje gol-razlika a ne međusobni dueli. Srbija trenutno ima 7-7, a Albanija 6-3.