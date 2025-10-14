Slušaj vest

Prednost Mađarskoj doneo je Atila Salaj golom u osmom minutu, a izjednačenje Portugalu Kristijano Ronaldo pogotkom u 22. minutu.

Vođstvo Portugalu doneo je Ronaldo golom u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena, a izjednačenje Mađarskoj Dominik Soboslaj pogotkom u prvom minutu nadoknade drugog poluvremena.

U drugoj večerašnjoj utakmici četvrtog kola Grupe F, Irska je u Dablinu pobedila Jermeniju 1:0.

Pobedonosan gol za Irsku postigao je Evan Ferguson u 70. minutu.

Jermenija je od 52. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tad direktan crveni karton dobio Tigran Barsehijan.

Portugal je prvi na tabeli Grupe F sa 10 bodova. Mađarska je druga sa pet bodova, Irska treća sa četiri boda, dok Jermenija zauzima poslednje, četvrto mesto sa tri boda.

Portugal će u narednom kolu u Dablinu igrati protiv Irske, dok će Jermenija u Jerevanu dočekati Mađarsku.

Španija je u Valjadolidu pobedila Bugarsku 4:0, u utakmici četvrtog kola Grupe E.

Dva gola za Španiju postigao je Mikel Merino u 35. i 57. minutu. Defanzivac Bugarske Atanas Černev postigao je autogol u 79. minutu, dok je konačan rezultat postavio Mikel Ojarzabal pogotkom iz penala u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena.

U drugoj večerašnjoj utakmici četvrtog kola Grupe E, Turska je u Kodžaeliju pobedila Gruziju 4:1.

Španija je prva na tabeli Grupe E sa 12 bodova. Turska je druga sa devet bodova, Gruzija treća sa tri boda, dok Bugarska zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.

Španija će u narednom kolu u Tbilisiju igrati protiv Gruzije, dok će Turska u Bursi dočekati Bugarsku.

Italija je u Udineu pobedila Izrael 3:0, u svojoj šestoj utakmici u Grupi I, i time ga ostavila bez šanse za plasman na Svetsko prvenstvo.

Norveška je prva na tabeli Grupe I sa 18 bodova iz šest utakmica, dok je Italija druga sa 15 bodova.

