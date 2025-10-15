Slušaj vest

Dejan Stanković jedno je od najvećih imena srpskog fudbala, posebno u novije vreme.

Čovek koji je u svojoj karijeri igrao za samo tri kluba - Crvenu zvezdu, Lacio i Inter, nisku osvajanja trofeja nastavio je i kao trener.

S ljubavlju iz Rusije - Dejan Stanković

Himna "Bože pravde" da se naježiš

Otkada je stigao u Moskvu u redove Spartaka, najpopularnijeg kluba u Rusiji, Dejan Stanković za kratko vreme postao je sportska ličnost broj jedan u toj zemlji. Spartak čeka titulu od 2017. godine, a tamošnji mediji na nož dočekuju svaku reakciju srpskog trenera. Stanković radi pod ogromnim pritiskom od 1. jula 2024, kada je preuzeo crveno-bele.

O svom klubu, Rusiji, odnosu s ruskim novinarima, čelnicima, navijačima, ali i tome da ga sve češće pominju kao novog selektora Srbije, Dejan Stanković govorio je za Kurir.

Kako doživljavate napise u medijima proteklih dana u kojima se pominjete kao budući selektor Srbije?

- Uhhh... Pre svega, logično je da se pominjem u medijima kad se govori o toj funkciji, trener sam, je l' tako? Međutim, trenutno sebe doživljavam kao trenera, rano je još za funkciju selektora. Ne znam da li me razumete... Ali važno je da budem vrlo jasan u odgovoru, pa ću i ovog puta da kažem da je selektorski posao moj cilj i velika želja. Svaki srpski trener mašta o tome, pa i ja. Marakana puna, 50.000 navijača i čuje se himna "Bože pravde". Jednog dana ću to sigurno doživeti, ali sada sam trener u klubu, imam ugovor u Spartaku - počeo je razgovor popularni Deki.

Dejan Stanković Spartak Moskva

Spartak je narodni klub

Zašto je izrazito negativan stav ruske javnosti prema vama već duže vreme?

- To što sam stranac jedini je razlog za taj negativan stav ruske javnosti prema meni. Stranac sam u ogromnom klubu, ogromnoj zemlji. Spartak je narodni klub, najpopularniji od osnivanja, kako u Moskvi, tako i u celoj Rusiji. Mnogo je onih koji imaju želju da sapletu Spartak.

Često ruski novinari apostrofiraju vaše ponašanje i burne reakcije. Kažu da bi trebalo da angažujete nekoga da vam pomogne u kontrolisanju emocija i podnošenju stresa?

- Ne mogu da istrpim nepravdu i zbog toga reagujem. Ako se jednom pogreši na našu štetu, okej, razumem. Ali kad se to ponavlja, kako da ne reagujem? I znam da je Milorad Mažić (prvi čovek sudijske komisije u Rusiji, op. a.) dobar čovek, ispravan 100 odsto. Pročitao sam njegovu izjavu da on trenira svoj tim, a ja radim sa svojim timom. I s tim sam saglasan potpuno. Ali posle grešaka članova njegovog tima na štetu Spartaka ja ću ostati bez posla, a deset porodica bez primanja, odmah ćemo snositi posledice. A on će mnogo lakše da reši problem unutar svog tima. Malo će da ih zameni i ide se dalje.

Spartak kao Real, Barsa i Zvezda - Dejan Stanković

Da se bojim vrabaca, nosio bih praćku

Imate li podršku rukovodstva Spartaka? I tu ruski novinari svašta pišu.

- Odnos sa upravom Spartaka je fantastičan! S ljudima s kojima sarađujem najbliže imam sjajan odnos. Tu je apsolutno sve u najboljem redu. Neizmerno im hvala na šansi da vodim ovu gromadu od kluba. Kao što je Crvena zvezda. Ovo je rang Reala i Barse u Španiji, Intera, Milana i Juvea u Italiji, Bajerna... S ljudima koji su me ovde doveli ne mogu nikada da imam problem.

Vaša smena se konstantno pominje u ruskoj sportskoj javnosti. Zašto?

- Isto to može da se dogodi Kristijanu Kivuu u Interu, Igoru Tudoru, Simoneu Inzagiju... To je normalno. Problem je samo što o mojoj smeni po medijima pričaju anonimusi. Niko ne zna ko su ti ljudi. Za njih volim da kažem da su to "no nejm ljudi". A da se bojim vrabaca, nosio bih praćku u džepu. Oni me neće smeniti sigurno. Zna se kod koga je i nož i pogača. Ali da budem otvoren do kraja, zaista nemam problem ni sa smenom. To sam jasno i glasno rekao čelnicima kluba.

Opet, ostavili ste trag u Spartaku, zar ne? To vam ne spore ni oni koji vas stalno napadaju.

- U Spartaku sam uradio mnogo pozitivnih stvari, iskreno govoreći. Naravno, ne znači da će me to zadržati u klubu bez obzira na rezultate. Ali činjenica stoji. Pazite ovako, Spartak je promenio veliki broj trenera poslednjih godina. Da li je to slučajno? Da li su uvek treneri bili problem? Mislim da je rukovodstvo shvatilo da u nekom trenutku taj trend treba da se promeni, da neki trener treba da dobije istinsko poverenje.

Spartak kao Real, Barsa i Zvezda - Dejan Stanković

Igrače Spartaka volim kao svoje sinove

Istovremeno, dok vas napadaju ruski novinari, igrači Spartaka vas podržavaju. I to javno. Šta kažete na odnose u svlačionici?

- Volim ih sve kao da su mi sinovi. Pogledajte podatak: otkada sam došao u klub, imam 14 produženih ugovora. Je l' to govori da imam poverenje u njih ili ne?

Još jedna neobičan stvar, dok ste na udaru ruskih novinara, nemate nijedan problem s navijačima Spartaka. Kako?

- Zna se da su navijači Zvezde i Spartaka pobratimljeni. Navijači Spartaka me apsolutno podržavaju od prvog dana. Vide moju emociju, posvećenost i lojalnost klubu. Na svakom koraku osećam da mi uzvraćaju istom merom.

Nema tu podela na strance i ruske fudbalere jer ste afirmisali veliki broj mladih domaćih igrača, zar ne?

- Svi mi zajedno borimo se za Spartak. To su sve moji verni ratnici. Nikad ne delim igrače na strance i domaće, ipak, mnogo me raduje napredak koji pokazuju Ugalde i Umjarov.

Na istoj talasnoj dužini sa igračima - Dejan Stanković trener fudbalera Spartaka iz Moskve

U Rusiju sam došao zbog titule

Koliko bi vam značilo da osvojite šampionsku titulu sa Spartakom?

- Uh, to je cilj ovog projekta. Zbog toga sam i došao ovde.

Da li je ostvariv taj cilj?

- S dve vezane pobede dosta toga može da se promeni. Ako pobedimo Rostov za vikend, utihnuće priče o smeni. Pa onda ako dobijemo Orenburg ili kasnije Krasnodar, biće opet sve u redu. Samo ne dozvoljavam da mi to ugrozi fokus na posao.

Kako vam se čini ruska liga? Deluje da je izjednačena, a da se bodovi gube protiv nazovi malih klubova.

- Tražim još uzrok šta se događa u utakmicama koje nemaju etiketu derbija. Namerno i svesno ne govorim "male" utakmice jer toga ovde, najiskrenije, nema! Sve ekipe su kompaktne, ozbiljne, s dobrim trenerima koji znaju šta žele na terenu. Voleo bih da naglasim i odnos s kolegama ovde u Rusiji. Ni sa jednim nemam problem, niti sam ga imao. Naprotiv. Kad pričam s njima i kad zbog kamera prekrijemo usta dok razgovaramo, i odatle dobijam podršku.

Dejan Stanković sa sinom

Stranca uvek prvo napadaju

Zanimljivo je da ruski mediji ne pišu ni upola, recimo, o smeni Sergeja Semaka ili Valerija Karpina, iako Zenit i moskovski Dinamo beleže loše rezultate. Zašto?

- Rekao sam već odgovor na to pitanje. Meta sam zbog toga što sam stranac! A Spartak zbog toga što je veliki i klub voljen od ogromnog broja ljudi - objasnio je Dejan Stanković.

Spartak iz Moskve trenutno se nalazi na šestom mestu Premijer lige Rusije, sa šest bodova manje u odnosu na lidera CSKA iz Moskve. Poslednji put Spartak je bio prvak Rusije 2017. godine, a pre toga 2001. godine.