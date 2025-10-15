Dejan Stanković priznao da je njegov sin bolji od njega

Slušaj vest

Dejan Stanković, trener Spartaka iz Moskve i jedan od kandidata za selektora srpske fudbalske reprezentacije, ponosan je otac trojice sinova.

Najstariji Stefan posle sjajnog početka nije se našao u fudbalskim vodama, ali su zato srednji sin Filip i najmlađi Aleksandar na putu da naprave vrhunske karijere.

Aleksandar Stanković pored postera njegovog oca Dejana u SC FSS u Staroj Pazovi Foto: FOTO: FSS

Ne tri, već pet rešenja

Aleksandar Stanković ove sezone prešao je iz Intera u Briž, a klub iz Milana posle njegovih fantastičnih partija u dresu ekipe iz Brisela, rad je da ga na leto vrati za čak 22 miliona evra. Mladić od 20 leta debitovao je i za A reprezentaciju Srbije u utakmici protiv Albanije, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Kurir je pitao Dejana Stankovića, posle ekskluzivnog intervjua za naš portal, kako je video debi svog sina Aleksandra u utakmici protiv Albanije, koja nije prošla najbolje po Srbiju?

- Sve teže od težeg pitanja... Šta sam ja to mogao da mu kažem pre utakmice, kad je on bolji igrač od mene, kad sam bio u njegovim godinama. Ne znam samo da li sam veću tremu imao sad za njegovu utakmicu, ili dok sam ja igrao. Pamtim, 1999. godinu i utakmice protiv Hrvatske. Bilo je mnogo bitno iz milion razloga - rekao je Dejan Stanković i nastavio:

- Ali, ovo sad Aletovo... (Ale, je nadimak Aleksandra Stankovića op.a.) Videh negde Piksijevu izjavu da "Aleksandar uvek ima tri rešenja". Mislim čak da uvek ima i pet rešenja. Malo je reći da sam ponosan na njega.

1/6 Vidi galeriju Aleksandar Stanković Srbija Foto: FOTO: FSS

Očev savet kao amanet

Po dolasku na okupljanje reprezentacije Srbije, mladi Aleksandar Stanković otkrio je očevu poruku koju u sebi nosi kao zavet.

- Kao što bi svaki tata rekao sinu, kazao mi je da se ponašam lepo, da pre nego što obučem dres, prvo pogledam grb Srbije i da ga uvek stavim ispred prezimena. Video sam njegov portret ispred svlačionica. Svaki put kad dođem u Pazovu, stanem ispred te slike, pogledam je i poželim da mu se jednog dana približim po broju utakmica za državni tim - objasnio je Aleksandar Stanković.

Najmlađi iz fudbalske porodice Stanković mogao je da igra za reprezentaciju Italije. Nije tajna da su Azuri pratili njegov razvoj u Milanu i želeli da obuče dres njihovog državnog tima. Ali, od mlađih kategorija, pa sve do prvog tima Aleksandar je birao da igra za Srbiju, što mnogo govori o njegovom vaspitanju i uticaju oca.

- Nemam poseban motiv protiv zemlje u kojoj sam rođen. Kad igram za Srbiju, uvek sam motivisan na maksimumu. Svuda predstavljam kao Srbin. Jeste, imao sam više puta ponudu da igram za Italiju, ali je odgovor uvek bio isti. Moja porodica je iz Srbije, ja se osećam potpuno kao Srbin. Samo je jedna reprezentacija za koju želim da igram - bio je iskren Aleksandar Stanković.

Aleksandar Stanković na utakmici protiv Albanije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U utakmici protiv Andore, koju je Srbija u gostima rešila u svoju korist rezultatom 3:1, Aleksandar Stanković upisao je svoju drugu utakmicu za A tim Orlova. Naredno okupljanje srpskih fudbalera zakazano je za sledeći mesec, kada Srbija igra 13. novembra protiv Engleske u gostima, a onda 16. novembra dočekuje nacionalni tim Letonije.