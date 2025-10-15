Slušaj vest

Nedugo nakon što je napustio Crvenu zvezdu gde je bio deo stručnog štaba, pojavila se fotografija na kojoj je prikazan način na koji je prekrio tetovažu posvećenu navojačkoj grupi "Brigate" sa severne tribine.

Vujadin Savić je odlučio da na desnoj ruci sada nosi ime svoje ćerke, Anike.

Vujadin Savić prekrio tetovažu Delija Foto: Privatna arhiva

Savić na grudima ima tetovažu Mirke Vaslijević sa kojom ima četvoro dece, sada na svojoj koži ima i posvetu za najmlađu članicu porodice.

Nova tetovaža Vujadina Savića Foto: Privatna arhiva

Nekadašnji fudbaler i glumica su 16 godina u vezi, a godinama su živeli u vanbračnoj zajednici.

Postali su roditelji još 2011. godine kada su dobili sina Andreja, a potom su se rodili Andrijana i Mihajlo, a najmlađa Anika na svet je došla 2021. godine.

Početak ljubavi

Glumica i fudbaler nikada nisu davali važnost ozvaničenju svoje veze, jer kao što je glumica nekoliko puta istakla za domaće medije, od početka su posmatrali svoj odnos kao nešto ozbiljno, a do sada nisu organizovali svadbu jer im to zbog čestih selidbi nije bio prioritet.

Prema rečima popularne glumice, znali su se od malena.

"Verovali ili ne, imali smo tu životnu situaciju da je on zimovao na Zlatiboru gde ima vikendicu. Ja sam isto išla na Zlatibor i nekako smo se kao deca često družili. Posle toga sam igrala folklor. Imala sam probe u njegovoj školi i tu smo se mimoilazili. Isto smo godište i tu smo izlazili zajedno, posle toga smo išli u srednju školu, tako da nekako smo malo po malo, jedno drugom bili ispred očiju. Imali smo lep odnos", ispričala je Mirka svojevremeno za Alo.

A ljubav se javila mnogo kasnije, kada su imali 19 godina.

"On je tada bio u Crvenoj zvezdi. Ja sam došla na rođendan kod svoje drugarice. Obradovala sam se što sam ga videla. Prišla sam da mu se javim. Sutra me je zvao na večeru i od tog poziva smo krenuli intezivno da se družimo i viđamo i tako smo postali par. Nekako se kroz ceo život provlačimo", ispričala je svojevremeno glumica.

Prvi poljubac će joj kao i svima ostati u posebnom pamćenju.

"Bio je decembar, Sveti Nikola, on je tada bio na zimskoj fudbalskoj pauzi. Vraćali smo se sa žurke i kada smo stigli ispred njegove kuće, rekao mi je da je celu srednju školu čekao da bi mi rekao da mu se sviđam i da hoće da se smuvamo. Sećam se da smo se prvi put poljubili na mestu gde je bio kontejner. Tada sam mu rekla da želim ozbiljnu vezu, i nije se iznenadio jer me je uvek posmatrao kao odgovornu osobu", rekla je Mirka jednom prilikom.

Savić u centru skandala

- Saslušanje je održano 8. oktobra u 13.30, Vujadin je došao u prisustvu advokata i zadržao se oko dva sata u Trećem osnovnom tužilaštvu. Tom prilikom on je izneo svoju stranu priče - navodi izvor Kurira.

A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

Rastanak sa Zvezdom

Podsećamo, Crvena zvezda se nedavno razišla sa Vujadinom, koji je radio kao pomoćni trener u stučnom štabu. U klub sa Marakane su obrazložili taj rastanak "privatnim razlozima koji se tiču fudbalera".

Dan posle odluke, klub sa Marakane uklonio je sve fotografije Savića sa zvaničnog sajta.

Vujadin je odmah po završetku karijere počeo trenersku i postao je prvo deo stručnog štaba Miloša Milojevića, da bi potom sarađivao i sa Barakom Baharom i Vladanom Milojevićem.

