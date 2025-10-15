Slušaj vest

Bivši fudbaler Crvene zvezde, Vujadin Savić, dao je izjavu u istrazi protiv A.K. (21), transrodne osobe koja je osumnjičena da ga je ucenjivala kompromitujućim snimcima i fotografijama.

Ovaj ceo slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a istraga je i dalje u toku.

Prema nezvaničnim saznanjima, Vujadin Savić je tokom saslušanja naveo da je prolazio kroz ozbiljnu psihičku torturu, usled pretnji i ucena kojima je bio izložen. 

Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Instagram, Printscreen

A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

Rastanak sa Zvezdom

Podsećamo, Crvena zvezda se nedavno razišla sa Vujadinom Savićem, koji je radio kao pomoćni trener u stučnom štabu. U klub sa Marakane su obrazložili taj rastanak "privatnim razlozima koji se tiču fudbalera".

Dan posle odluke, klub sa Marakane uklonio je sve fotografije Vujadina Savića sa zvaničnog sajta.

