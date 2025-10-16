Slušaj vest

Najveći tragičari bili su fudbaleri Benina, koji su u poslednjoj rundi propustili priliku da prvi put u istoriji obezbede plasman na Svetsko prvenstvo.

Jedan meč delio je Benin od veličanstvenog uspeha. Bili su lideri u grupi C sa 17 osvojenih bodova. Južnoafrička Republika bila je na drugom mestu sa 15, a Nigerija treća sa 14 osvojenih bodova.

Benin je gostovao Nigeriji i dva scenarija vodila su ga na Mundijal - pobeda je garantovala siguran plasman, a u slučaju eventualnog remija bio im je potreban kiks Južnoafričke Republike protiv Ruande.

Na njihovu žalost, ništa od toga se nije desilo. Doživeli su ubedljiv poraz od Nigerije (4:0), a Južnoafrička Republika je sa 3:0 savladala Ruandu i Benin je na kraju završio na trećem mestu i ostao bez prilike da preko baraža obezbedi plasman na SP.

Južnoafrička Republika je otišla direktno na Mundijal, dok je u baraž prošla slekcija Nigerije.

Kurir sport

