IMA 40 GODINA, A I DALJE OBARA REKORDE! Čudesni Ronaldo još jednom ispisao istoriju!
Fudbaleri Portugala odigrali su nerešeno sa Mađarskom (2:2) u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine, a meč je obaležio neuništivi Kristijano Ronaldo.
Postigao je dva gola na ovom susretu i postavio novi rekord.
Naime, Ronaldo je na meču protiv Mađarske stigao do 143. gola u dresu Portugala i jubilarnog 40. kada su u pitanju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.
Tako je zvanično postao najbolji strelac u istoriji kavalifikacija za Mundijal, pošto je pretekao Karlosa Ruiza iz Gvatemale koji je upisao 39 golova. Na trećem mestu ostao je Ronaldov veliki rival Leo Mesi sa 36 golova u kvalifikacijama.
