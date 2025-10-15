Slušaj vest

Fudbaleri Portugala odigrali su nerešeno sa Mađarskom (2:2) u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine, a meč je obaležio neuništivi Kristijano Ronaldo.

Postigao je dva gola na ovom susretu i postavio novi rekord.

Naime, Ronaldo je na meču protiv Mađarske stigao do 143. gola u dresu Portugala i jubilarnog 40. kada su u pitanju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo.

Tako je zvanično postao najbolji strelac u istoriji kavalifikacija za Mundijal, pošto je pretekao Karlosa Ruiza iz Gvatemale koji je upisao 39 golova. Na trećem mestu ostao je Ronaldov veliki rival Leo Mesi sa 36 golova u kvalifikacijama.

Kurir sport