DETONACIJA - SERGEJ MILINKOVIĆ-SAVIĆ STIŽE U PREMIJER LIGU?! Italijani plasirali bombu, Srbin na meti velikana iz Londona!
Italijanski Korijere delo sport plasirao je danas bombastičnu informaciju - Čelsi želi da dovede Sergeja Milinković-Savića i to kao slobodnog agenta!
Prema ovom izvoru, Čelsi želi da pojača konkurenciju u veznom redu, a Sergej koji postaje slobodan na leto, je ozbiljna meta.
Sigurno se i vi sećate je Čelsi bio među brojnim klubovima sa kojima se povezivao Sergej Milinković-Savić pre nekoliko godina, ali Srbin je uvek ostajao u Rimu i na kraju izabrao - Al Hilal.
Sada je situacija drugačija, Sergej postaje slobodan, i bez obeštećenja u svojoj 30. godini.
Sergej se proteklih nedelja povezivao sa Juventusom, ali nije bio konkretnih poteza.
Podsetimo, Sergej je u Al Hilal stigao leta 2023. godine za 40.000.000 evra, a za klub iz Saudijske Arabije odigrao je 102 utakmice uz učinak od 30 golova i 26 asistencija.
Da li Sergej može da odigra poslednji ples u jednom velikom klubu kao što je Čelsi?
Podsećamo da je konkurencija velika, u veznom redu su Mojzes Kajsedo, Enco Fernandez, Kol Palmer, Fakundo Buonanote, koji je doduše na pozajmici iz Brajtona...
Kurir sport / Sportske.net
