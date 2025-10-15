Slušaj vest

Miodrag Božović, nekadašnji trener Crvene zvezde, po mnogima bi bio idealan izbor za selektora reprezentacija Srbije ili Crne Gore.

Obe selekcije su u teškoj poziciji tokom kvalifikacija za Mundijal 2026. Srbija zavisi od drugih rezultata kako bi se domogla baraža, dok je Crna Gora izgubila i teoretsku mogućnost da ode na Svetsko prvenstvo.

Mogao bi da pomogne - Miodrag Božović Foto: www.fcesteghlal.ir

Zna da motiviše i podigne ekipu

Popularni Grof poznat je kao autoritaran trener, ali i ličnost koja psihološki i pedagoški pozitivno utiče na ekipu. Nebrojeno puta, znao je po dolasku u neki klub, da šok terapijom podigne ekipu i napravi čuda.

To se desilo njegovim dolaskom u ruske klubove Amkar i Rostov sa kojim je osvojio Kup Rusije, ali i Crvenu zvezdu, sa kojom je stizao do trofeja i postizao respektabilne rezultate, pa je u jednom trenutku imao čak 32 boda više od najvećeg rivala Partizana.

Miodrag Božović čest je gost ruskih medija. Tamošnji novinari ga rado zovu, jer uvek dobiju iskrene odgovore. Tako je bilo i ovaj put, kada je bio upitan zašto nije među kandidatima za selektora Srbije i Crne Gore.

- Ne, niko me neće! Crnogorci misle da sam Srbin, a Srbi da sam Crnogorac! Ha, ha, ha... Zato nikada neću imati šansu da vodim ni Crnu Goru, ni Srbiju - rekao je Miodrag Božović za ruski portal Čempionat.

Miodrag Božović Foto: Zorana Jevtić

Bio kandidat 2020. godine

Krajem 2020. godine, Miodrag Božović bio je jedan od najozbiljnijih kandidata da postane selektor srpske fudbalske reprezentacije. Srbija je tada u baražu izgubila od Škotske i ostala bez Evropskog prvenstva, pa je sve to uslovilo ostavku Ljubiše Tumbakovića. Na kraju, izabran je Dragan Stojković Piksi koji je na toj funkciji ostao pet godina.

Miodrag Božović nikada nije krio da ima veliku želju da bude selektor Srbije. U februaru 2019. godine, dok je bio trener ruskog kluba Krila Sovjetov, piscu ovih redova u Antaliji je otvoreno, onako iz duše rekao:

- Mogu samo jedno reći. Jednoga dana biću selektor Srbije!

Miodrag Božović u dresu srpske fudbalske reprezentacije Foto: Printskrin

Izbor nije težak

Da podsetimo, Srbija je od 11. oktobra bez selektora, pošto je Dragan Stojković Piksi podneo ostavku, posle blamirajućeg poraza od Albanije. Isto se desilo i Crnoj Gori, koja je prošlog meseca ostala bez selektora, kada je smenjen Robert Prosinečki, a na njegovo mesto došao Mirko Vučinić, bez dana radnog iskustva u seniorskom fudbalu.