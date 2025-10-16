Slušaj vest

Španski portal Elgoldigital objavio je da je Lionel Mesi, prema informacijama bliskim igraču, spreman da razmotri povratak u Barselonu - ali samo pod jednim uslovom da predsednik kluba Đoan Laporta napusti svoju funkciju. Kako navodi isti izvor, Argentinac je u privatnim razgovorima jasno stavio do znanja da ne vidi povratak mogućim dok je Laporta na čelu kluba.

Poznato je da su odnosi između Mesija i Laporte ozbiljno narušeni još 2021. godine, kada Barselona nije uspela da produži ugovor sa svojom legendom. Taj razlaz ostavio je dubok trag na obe strane - Laporta je tada javno izrazio razočaranje, dok je Mesi, vidno emotivan, napustio klub posle više od dve decenije u dresu Blaugrane.

Foto: EPA / Alejandro Garcia

Mesi je trenutno član Intera iz Majamija, sa kojim ima ugovor do kraja 2025. godine. Iako je postojala mogućnost produžetka saradnje, on to još uvek nije učinio. Istovremeno, među navijačima Barselone i dalje postoji snažna želja da se najbolji igrač u istoriji kluba ponovo vrati na Kamp Nou - scenario koji bi, prema navodima španskih medija, mogao postati realan samo ako dođe do promene u klupskom rukovodstvu.

1/10 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Intera Foto: Summer Lamont / Zuma Press / Profimedia, Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Rich Von Biberstein / Zuma Press / Profimedia

Laporta je u nekoliko navrata govorio o svom odnosu sa Mesijem, tvrdeći da su uvek imali uzajamno poštovanje i da između njih nema lične netrpeljivosti. Ipak, vreme provedeno u PSŽ-u, a potom i u Inter Miamiju, pokazuje da je Mesi okrenut novom poglavlju karijere, dok njegov povratak u Barselonu ostaje tema koja uzburkava maštu navijača, ali i političku scenu katalonskog giganta.

Kurir sport / Meridian sport

BONUS VIDEO: