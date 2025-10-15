Slušaj vest

Nakon što je Stojković podneo ostavku na poziciji selektora reprezentacije Srbije posle debakla i poraza od Albanije u Leskovcu, Nemanja Radonjić se oglasio putem društvene mreže Instagram.

Brzonogi fudbaler je imao ozbiljnije probleme u odnosu sa Piksijem i zbog toga ga neko vreme nije bilo u dresu nacionalnog tima.

Nakon poraza od Albanije Radonjić je objavio fotografiju sebe u dresu Srbije, a tome je dodao zastavu Japana i pesmu "Heroji" od Indire Radić.

"Ti heroj nikad nisi bio, opraštam ti to, jer izdajice vole sebe jedino" stihovi su pesme koju je Radonjić očito uputio selektoru Stojkoviću.

A, nekoliko dana nakon toga, fudbaler je nastavio sa redovnim aktivnostima.

Opšte je poznato da, kada god obaveze dozvole, nekadašnji igrač Rome, Marseja, Benfike i drugih klubova, dolazi u Beogradsku Arenu na utakmice Crvene zvezde.

1/6 Vidi galeriju Nemanja Radonjić na utakmicama KKCZ Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Radonjić je bio prisutan na meču protiv Žalgirisa u kojem su crveno-beli zabeležili drugu pobedu u sezoni.

Pored njega, utakmicu košarkaške sekcije je gledao još jedan fudbaler Crvene zvezde Tomas Handel.

Bonus video: