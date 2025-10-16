Slušaj vest

Vojvodina dočekuje Radnički 1923 i želi povratak na pobednički kolosek.

"Stara dama" je pred pauzu izgubila u Humskoj od Partizana, a zbog svega što se dešavalo na tom meču, Vojvodina je odlučila da posle pauze otvori kapije i pozove svoje navijače da se okupe u što većem broju.

"Fudbalski klub Vojvodina poziva svoje navijače da u što većem broju podrže naše momke u subotu u meču 12. kola Super lige Srbije protiv ekipe Radničkog 1923.

Nakon dvonedeljne pauze, Vojvodina dočekuje Kragujevčane, a uprava kluba odlučila je da ulaz na ovaj meč bude slobodan.

FK Vojvodina veruje da uz podršku sa tribina može do važne pobede u nastavku borbe za vrh tabele u Super ligi Srbije.

Vojvodinaši, vidimo se u subotu od 18 časova da podržimo našu „staru damu“.

Mi smo jedno, to je naša snaga", poručuje Voša.

