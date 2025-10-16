Slušaj vest

Ronaldo je postigao dva gola za Portugal u remiju 2:2 protiv Mađarske i sa 41 pogotkom postao je najbolji strelac u istoriji kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Prethodni rekord od 39 golova držao je Karlos Ruis iz Gvatemale.

"Nije tajna da mi predstavljanje državnog tima mnogo znači i zbog toga sam veoma ponosan što sam dostigao ovu jedinstvenu prekretnicu za Portugal. Hvala svima koji su mi pomogli da dođem do toga. Vidimo se u novembru da obezbedimo plasman na Svetsko prvenstvo", naveo je Ronaldo na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Ronaldo posle osvajanja Lige nacija sa Portugalom Foto: HALIL SAGIRKAYA / AFP / Profimedia, PressFocus / ddp USA / Profimedia, Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Ronaldo je postigao 143 golova u 225 utakmica za Portugal i rekorder je po broju golova u međunarodnom fudbalu.

U kvalifikacionoj Grupi F Portugal je prvi na tabeli sa 10 bodova, ispred Mađarske koja ima pet, treća je Irska sa četiri, a peta je Jermenija sa tri boda. Sve ekipe odigrale su po četiri utakmice.

Narednu utakmicu Portugal će igrati 13. novembra protiv Irske u Dablinu.

Svetsko prvenstvo održaće se od 11. juna do 19. jula u SAD, Kanadi i Meksiku.

Bonus video: