Slušaj vest

Inter je zagrizao da vrati za mladog srpskog vezistu, kog žele u svojim redovima već od zimskog prelaznog roka.

U pitanju je Aleksandar Stanković, član Klub Briža iz Belgije i sin proslavljenog Dejana Stankovića, bivšeg fudbalera, legende Crvene zvezde i upravo Intera.

Aleksandar je karijeru započeo u omladinskom pogonu slavnog kluba iz Milana, da bi u julu ove godine stigao u Belgiju. Prethodno je kao pozajmljeni fudbaler igrao za Lucern. Upravo je sjajnim partijama u Švajcarskoj skrenuo pažnju na sebe. U letnjem prelaznom roku Klub Briž ga je kupio za 9.500.000 evra. Ove sezone je odigrao 15 utakmica i upisao jedan gol. Odličnim igrama privukao je skaute Intera, koji su ga označili za glavni prioritet u zimskom prelaznom roku, prenose italijanski mediji.

Procenili su da će se svaki uloženi evro u Stankovića isplatiti, pa su rešeni da aktiviraju i klauzulu od čak 22.000.000 evra, što je dvostruko u odnosu na novac za koji su ga prodali belgijskom prvoligašu. Aleksandar Stanković ima svega 20 godina, a na Transfermarktu već vredi 12.000.000 evra, a upisao je i debitantski nastup za A reprezentaciju Srbije.

Mladi Stanković će u budućnosti sigurno predstavljati oslonac veznog reda u reprezentaciji Srbije. Bio je jedna od retkih svetlih tačaka u porazu od Albanije, gde je pokazao smirenost na sredini terena, takođe je ubrzavao i kreirao igru "orlova".

U Brižu se Ale, kako ga zovu, brzo uklopio, a sredina u koju je došao pokazala se kao idealan korak.

- Veliki klub, ozbiljan projekat. Svi su mi pomogli da se što lakše uklopim u ekipu. Nije mi trebalo puno da se izborim za status u prvoj postavi. Zahvalan sam treneru, saigračima, svima u klubu. Bez njih ne bih mogao tako brzo da se prilagodim - kaže Aleksandar.

Plasman u Ligu šampiona preko Salcburga i Rendžersa, kao i ubedljiva pobeda nad Monakom, ostaće urezani u pamćenju navijača Briža.

- Krenuli smo dobro. Te četiri utakmice u kvalifikacijama bile su nam najbolje u sezoni. Mnogo nam je značio taj uspeh za samopouzdanje, atmosferu. U ligi smo izgubili neke bodove, ali smo dobili poslednje dve utakmice protiv Uniona i Standarda. Vratili smo se u vrh tabele i očekuje nas žestoka borba za titulu. Živim van centra grada, ali je Briž zaista prelep i uživam u svakom smislu - opisao je on za sajt FSS.