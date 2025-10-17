Slušaj vest

Ovu informaciju su preneli britanski mediji.

Klubovi su se sastali u Rimu na generalnoj skupštini Evropskih fudbalskih klubova (EFC) kako bi razgovarali o pitanjima u tom sportu, preneo je "BBC".

Pitanje nije zvanično bilo na dnevnom redu niti ga je "pogurao" EFC, ali su klubovi vodili neformalne privatne razgovore o korišćenju ekipa od 28 igrača, u odnosu na sadašnjih 25 i korišćenju šest izmena.

Međunarodni bord fudbalskih asocijacija (IFAB), koji donosi pravila u fudbalu, morao bi prvo da preporuči bilo kakve izmene i nije jasno da li će ikakve izmene biti napravljene.

Pravilo o pet izmena uvedeno je u Premijer ligu 2020. godine, kada su nastavljena fudbalska takmičenje posle prekida zbog pandemije korona virusa.

Ta liga je u sezoni 2020/2021 vratila tri izmene, pre nego što je izglasano uvođenje pet izmena od sezone 2022/2023. Smatra se da bi se uvođenjem tri dodatna igrača u ekipu moglo smanjiti opterećenje igrača posle pretnje štrajkovima.

Prošle sezone fudbaler Totenhema 19-godišnji Arči Grej bio je u ekipama u 80 utakmica za reprezentaciji i klub, uključujući i prijateljske mečeve, što je najviše u Evropi zajedno sa 20-godišnjim igračem Real Madrida Ardom Gulerom.

EFC predstavlja više od 800 muških i ženskih klubova iz 55 zemalja, a sastanku su, između ostalih, prisustvovali i Pari Sen Žermen, Inter, Barselona, Mančester siti, Arsenal i Liverpul.

