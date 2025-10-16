Slušaj vest

Đerar Pike u svoje vreme bio je jedan od najcenjenijih defanzivaca na svetu, kako u dresu Barselone, tako i u dresu fudbalske reprezentacije Španije.

Đerar Pike (38) karijeru je okončao 2022. godine, a otada se bavi biznisom u sportu i često gostuje na TV stanicama i raznim podkastima.

Đerar Pike u razgovoru sa jutjuberom Pleksom Foto: Printskrin/Instagram

Srbi i Hrvati su mu isto

Nekadašnji štoper Barselone Đerar Pike u razgovoru sa poznatim španskim jutjuberom Pleksom i nekadašnjim rivalom Marselom otkrio je koji ga je fudbaler najviše namučio u karijeri. Prisetio se Pike svojih duela sa centarforom Osasune Dejanom Lekićem (40), a onda silno pogrešio....

Na pitanje ko ga je od napadača najviše "isponižavao", Pike je odgovorio anegdotom o utakmici koju bi najradije zaboravio, piše španska "Marka".

- Poniženje je vrlo teška reč... Bila je jedna utakmica u Pamploni, koju smo izgubili 3:2 od Osasune, u kojoj je bio jedan vrlo visok napadač za kojeg mislim da je bio Hrvat - počeo je Pike svoje sećanje na utakmicu iz sezone 2011/2012. odigranu na stadionu "El Sadar" i nastavio:

- Ni Karles Pujol nije mogao da ga zaustavi.

Zaslužio Zlatnu loptu



Legendarni defanzivac opisao je kako su uslovi za igru protiv Osasune bili gotovo nemogući.

- U Pamploni je bilo mnogo hladno i nije bilo grejanja ispod terena... Bio je to beton. Fudbaleri Osasune igrali su u kopačkama za mali fudbal, a mi smo izašli s našim uobičajenim. Već na zagrevanju nikada nisam osetio takvu frustraciju. Nisam mogao da krenem, niti da se zaustavim, jer se kopačke nisu zabijale u teren. Bilo je kao da celu utakmicu igrate na betonu - prisetio se Pike.

Bez obzira što nije mogao da se seti napadača Osasune sa kojim je vodio silne duele, i koji ga je prilično mučio, Đerara Pike se odlično prisetio svog rivala.

- Taj napadač, kojeg ni Pujol nije mogao da zaustavi, dao nam je dva gola. Mi smo ga tom utakmicom učinili reprezentativcem. Tog dana bio je "Zlatna lopta" bez dileme - rekao je Pike.

Dejan Lekić u dresu Osasune Foto: Jesus Diges/EFE

Proslavio se protiv Dinama

Iako se dobro seća ko ga je isponižavao na terenu, Pike je totalno promašio kada je u pitanju nacionalnost fudbalera Osasune. Dejan Lekić nije Hrvat, već Srbin, a za Osasunu igrao je od 2010. do 2012. godine. Na toj utakmici protiv Barselone postigao je dva gola i bio najbolji akter meča protiv moćne Barselone.

Dejan Lekić je za Osasunu postigao ukupno osam golova u 41 utakmici. U Španiju je stigao iz Crvene zvezde za 2.500.000 evra, a pre toga je nosio dres srpskog trećeligaša Zemuna iz kojeg je u vreme najteže krize na Marakani i došao u klub, na insistiranje tadašnjeg trenera Vladimira Petrovića Pižona. Proslavio se na utakmici protiv Dinama iz Minska 2009. u kvalifikacijama za Ligu Evrope, kada je het-trikom Zvezdi doneo plasman u narednu rundu. Lekić je duži period proveo u Španiji igrajući još za Sporting Hihon, Majorku, Reus, Eibar, Kadiz, Atletiko Baleares i Las Rozas. Za reprezentaciju Srbije upisao je 10 utakmica.

