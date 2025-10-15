Slušaj vest

Predsednik crno-belog kluba Rasim Ljajić ranije je zamolio predsednika Aleksandra Vučića za finansijsku pomoć, te je danas ulaćena suma koja nedostaje Partizanu za licencu u Evropi.

Podsetimo, Partizan se suočio sa novim rokom za izmirenje dugova i novim krugom UEFA monitoringa koji klub prati već godinama.

Put do licence je dug, pošto će do juna biti još UEFA "češljanja".

Pred septembarski monitoring Partizanu je bilo potrebno 6.500.000 evra, ali je kroz reprograme tu cifru uspeo da spusti na tri i po miliona evra. Veći deo te sume stigao je od države, tako da su crno-beli preskočili i ovu prepreku.

Podsetimo, Partizan ove sezone nije uspeo da se kvalifikuje u neko od evropska takmičenja, pošto je ispadao u kvalifikacijama za Ligu Evrope i Ligu konferencije.

