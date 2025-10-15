GATUZO SE SELI AKO ITALIJA NE ODE NA MUNDIJAL: Selektor obećao - Azurima treći put uzastopno katastrofa ne sme da se desi!
Fudbaska reprezentacija Italije zabeležila je dve pobede u oktobarrskom kvalifikacionom ciklusu protiv Estonije i Izraela.
Italijani će nažalost po njih ipak morati u baraž jer imaju 15 bodova iz šest utakmica tri manje i mnogo slabiju gol razliku od maksimalne Norveške koja ima 18 bodova.
O celoj situaciji i raspletu bitke za Mundijal oglasio selektor Italije Đenaro Gatuzo.
"Ako se Italija ne kvalifikuje za Svetsko prvenstvo 2026. godine, ja ću se odseliti iz države. Već živim prilično daleko, ali ću otići još dalje", rekao je Đenaro Gatuzo.
Prilično smela objava s obzirom da Italija nije učestvovala na poslednja dva Mundijala 2018 u Rusiji i 2022 u Kataru. pa bi treći uzastopni neodlazak na Svetsko prvenstvo bio prava katastrofa za četvorostrukog Svetskog šampiona.
Po uzoru na Ligu šampiona, UEFA menja kvalifikacije za EURO?
Kristijano Ronaldo postavlja svetske rekorde i u 41. godini!
Tuhel otkrio sa kojim će snagama ići na Srbiju i Albaniju
U Barsi opet grme zbog De La Fuentea
Italijani su sa dve pobede završili ovaj kvalifikacioni krug, ostaje im još da odigraju dve utakmice i prilično je izvesno da će završiti kao drugoplasirani.
To bi značilo i da reprezentacija mora u baraž koji će biti veoma težak.
No, šanse za prvo mesto postoje, Norveška im dolazi na noge u poslednjem kolu i u slučaju ozbiljne kanonade, mogli bi direktno dalje.
Šta o svemu misli Đenaro Gatuzo, sadašnji selektor reprezentacije?
"Ako se Italija ne kvalifikuje za Svetsko prvenstvo 2026. godine, ja ću se odseliti iz države. Već živim prilično daleko, ali ću otići još dalje", rekao je Đenaro Gatuzo.
Prilično smela objava..