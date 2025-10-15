Tuhel otkrio sa kojim će snagama ići na Srbiju i Albaniju

Italijani su sa dve pobede završili ovaj kvalifikacioni krug, ostaje im još da odigraju dve utakmice i prilično je izvesno da će završiti kao drugoplasirani.

To bi značilo i da reprezentacija mora u baraž koji će biti veoma težak.

No, šanse za prvo mesto postoje, Norveška im dolazi na noge u poslednjem kolu i u slučaju ozbiljne kanonade, mogli bi direktno dalje.

Šta o svemu misli Đenaro Gatuzo, sadašnji selektor reprezentacije?

"Ako se Italija ne kvalifikuje za Svetsko prvenstvo 2026. godine, ja ću se odseliti iz države. Već živim prilično daleko, ali ću otići još dalje", rekao je Đenaro Gatuzo.

Prilično smela objava..