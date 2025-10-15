Slušaj vest

Paratiči je napustio londonski klub u aprilu 2023. godine zbog suspenzije iz svih fudbalskih aktivnosti od 30 meseci koju mu je izrekla Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) zbog lažiranja finansijskih izveštaja i nepravilnosti u poslovanju dok je bio u Juventusu.

On je bio jedan od 11 bivših rukovodilaca Juventusa kojima je zabranjeno učešće u italijanskom fudbalu nakon što su optuženi za finansijske zloupotrebe, a u martu 2023. godine tu suspenziju Fifa je proširila širom sveta.

Osim njega za sportskog direktora postavljen je i Johan Lang, koji je do sada bio tehnički direktor Totenhema, navodi se u saopštenju na sajtu kluba.

Totenhem je naveo da je odluka o dvojici sportskih direktora osmišljena kako bi se "ojačalo liderstvo, saradnja i donošenje dugoročnih odluka".

"Ovo je važna evolucija u načinu kojim poslujemo. Nadležnost sportskog direktora danas je ogromna, a spajanjem dva izuzetna lidera Johana i Fabija, postavljamo temelje za održivi uspeh", rekao je izvršni direktor Totenhema Vinaj Venkatešam.

Totenhem je saopštio i da će imenovati i novog direktora fudbalskih operacija, koji će podržati rad sportskih direktora.

(Beta)

Ne propustiteFudbalGATUZO SE SELI AKO ITALIJA NE ODE NA MUNDIJAL: Selektor obećao - Azurima treći put uzastopno katastrofa ne sme da se desi!
FudbalPAO JE KAO SVEĆA! FUDBALER NOKAUTIRAO SVOG TRENERA KRAJ AUT LINIJE! Udarac je bio brutatan - poznati stručnjak nije znao za sebe! Ovaj snimak obilazi svet!
Screenshot 2025-10-15 120211.jpg
FudbalDRŽAVA SRBIJA POMOGLA PARTIZANU: Vlada Srbije uplatila 2.500.000 evra za licencu
napredak-partizan-326896.JPG
FudbalNOVA REVOLUCIJA U FUDBALU: Uvodi se i šesta izmena?
fudbal ilustracija

Devonte Grejem nasmejan u Beogradskoj areni Izvor: Kurir