Paratiči je napustio londonski klub u aprilu 2023. godine zbog suspenzije iz svih fudbalskih aktivnosti od 30 meseci koju mu je izrekla Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) zbog lažiranja finansijskih izveštaja i nepravilnosti u poslovanju dok je bio u Juventusu.

On je bio jedan od 11 bivših rukovodilaca Juventusa kojima je zabranjeno učešće u italijanskom fudbalu nakon što su optuženi za finansijske zloupotrebe, a u martu 2023. godine tu suspenziju Fifa je proširila širom sveta.

Osim njega za sportskog direktora postavljen je i Johan Lang, koji je do sada bio tehnički direktor Totenhema, navodi se u saopštenju na sajtu kluba.

Totenhem je naveo da je odluka o dvojici sportskih direktora osmišljena kako bi se "ojačalo liderstvo, saradnja i donošenje dugoročnih odluka".

"Ovo je važna evolucija u načinu kojim poslujemo. Nadležnost sportskog direktora danas je ogromna, a spajanjem dva izuzetna lidera Johana i Fabija, postavljamo temelje za održivi uspeh", rekao je izvršni direktor Totenhema Vinaj Venkatešam.

Totenhem je saopštio i da će imenovati i novog direktora fudbalskih operacija, koji će podržati rad sportskih direktora.

(Beta)