Slušaj vest

Nakon što je Dragan Stojković Piksi podneo ostavku na mesto selektora Srbije FSS će u petak na sednici Izvršnog odbora ko će ga naslediti na klupi Orlova.

Među glavnim kandidatima prema pisanju medija su Veljko Paunović i Vladan Milojević, ali pominje se i Žarko Lazetić, trener Makabija.

Dok se spekuliše se ko će naslediti Dragana Stojkovića na klupi nacionalnog tima Srbije Lazetić nije govorio na tu temu sa igračima, pišu izraelski mediji.

1/8 Vidi galeriju Žarko Lazetić Foto: Mats Torbergsen / AFP / Profimedia, Starsport©

Ističe je da je sav fokus na derbi protiv Haopela, koji ih čekaju nedelju od 19:30, a loš rezultat u tom meču bi mogao da dovede budućnost srpskog stratega pod upitnik.

Podsetimo Zoran Mirković je vodio Srbiju u duelu protiv Andore, ali je posle meča objasnio da je on tu došao samo kao "prva pomoć" i da se neće zadržavati na klupi.