ZA LAZETIĆA REPREZENTACIJA SRBIJE ZABRANJENA TEMA: Trener Makabija jedan od glavnih kandidata za mesto novog selektora, ali...
Nakon što je Dragan Stojković Piksi podneo ostavku na mesto selektora Srbije FSS će u petak na sednici Izvršnog odbora ko će ga naslediti na klupi Orlova.
Među glavnim kandidatima prema pisanju medija su Veljko Paunović i Vladan Milojević, ali pominje se i Žarko Lazetić, trener Makabija.
Dok se spekuliše se ko će naslediti Dragana Stojkovića na klupi nacionalnog tima Srbije Lazetić nije govorio na tu temu sa igračima, pišu izraelski mediji.
Ističe je da je sav fokus na derbi protiv Haopela, koji ih čekaju nedelju od 19:30, a loš rezultat u tom meču bi mogao da dovede budućnost srpskog stratega pod upitnik.
Podsetimo Zoran Mirković je vodio Srbiju u duelu protiv Andore, ali je posle meča objasnio da je on tu došao samo kao "prva pomoć" i da se neće zadržavati na klupi.