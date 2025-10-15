Slušaj vest

Spartak je poveo u 54. minutu golom korejske fudbalerke Kim Sodži.

Konačan rezultat postavila je Hejda Vidarsdotir u 79. minutu.

Fudbalerke Spartaka su u prvom meču na Islandu poražene rezultatom 0:4.

Uefa Evropa Kup drugo je po rangu takmičenje u ženskom klupskom fudbalu, a ovo je premijerno izdanje.

(Beta)

