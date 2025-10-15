Fudbalerke Spartaka nisu uspele da se plasiraju u nokaut fazu Uefa Evropa Kupa, pošto su u revanšu drugog kola kvalifikacija u Subotici odigrale nerešeno 1:1 sa islandskim Brejdablikom.
UEFA EVROPA KUP: Fudbalerke Spartaka remijem sa Brejdablikom završile učešće u evropskom takmičenju
Spartak je poveo u 54. minutu golom korejske fudbalerke Kim Sodži.
Konačan rezultat postavila je Hejda Vidarsdotir u 79. minutu.
Fudbalerke Spartaka su u prvom meču na Islandu poražene rezultatom 0:4.
Uefa Evropa Kup drugo je po rangu takmičenje u ženskom klupskom fudbalu, a ovo je premijerno izdanje.
(Beta)
