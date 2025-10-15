Pored Stankovića, u izboru za najboljeg fudbalera Evrope nalazi se još 24 igrača mlađih od 21 godine
"ZLATNI DEČKO": Aleksandar Stanković nominovan za najboljeg mladog fudbalera Evrope
Srpski fudbaler Aleksandar Stanković nominovan je danas za najboljeg mladog fudbalera Evrope "zlatni dečko" za 2025. godinu u izboru italijanskog lista Tutusport.
Aleksandar Stanković Srbija Foto: FOTO: FSS
Stanković trenutno igra za Klub Briž, a za reprezentaciju Srbije debitovao je pre četiri dana na utakmici protiv Albanije.
Pored Stankovića, u izboru za najboljeg fudbalera Evrope nalazi se još 24 igrača mlađih od 21 godine.
