Srpski fudbaler Aleksandar Stanković nominovan je danas za najboljeg mladog fudbalera Evrope "zlatni dečko" za 2025. godinu u izboru italijanskog lista Tutusport.

 Stanković trenutno igra za Klub Briž, a za reprezentaciju Srbije debitovao je pre četiri dana na utakmici protiv Albanije.

Pored Stankovića, u izboru za najboljeg fudbalera Evrope nalazi se još 24 igrača mlađih od 21 godine.

