SRBIJA RECEPT ZA "BOGINJU": Najbolji igrač Engleske zna kako do toliko željene titule prvaka sveta!
Fudbalska reprezentacija Engleske prva je evropska selekcija koja se kvalifikovala za Svetsko prvenstvo 2026 godine.
Engleska je dva kola pre kraja sa maksimalnih 18 bodova i bez primljenog gola izborila plasman ispred Albanije i Srbije.
Najbolji igrač Engleske Hari Kejn je istakao da je cilj Engleske uvek da bude najbolja, a to se neće promeniti ni za Svetsko prvenstvo sledeće godine.
Kejn je naročito izdvojo izdanje njegove reprezentacije protiv Srbije u Beogradu, kada su i "orlove" bukvalno ponizili sa 5:0.
"Osvajanje titule prvaka sveta je uvek naš cilj. Sjajno smo išli kroz kvalifikacije. Izdanje protiv Srbije bilo je zaista na visokom nivou i mislim da je to standard koji moramo da postavimo za sve naredne utakmice. Naravno da će biti i težih utakmica od te i nadamo se da će nas one voditi do titule. Tek smo u podnožju brda, čeka nas veliki uspon, biće još uspona i padova na tom putovanju. Sa novim selektorom gradimo zajedništvo, jer kada dođete na turnir, bićemo u grupi šest ili sedam nedelja, tako da moramo da se dobro slažemo", rekao je Kejn.
Već u dva navrata je gubio finala na velikim takmičenjima.
"U konkurenciji će biti mnogo velikih timova, mi smo jedan od njih, ali sve je u tome ko će biti najbolji u datom trenutku. Na turnirima je sve u momentima. Mi smo igrali dva finala posle velikih trenutaka, očigledno smo padali na tom završnom stepeniku, ali to nam daje nadu da možemo da napravimo taj dodatni korak", zaključio je Kejn.