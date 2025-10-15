Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Engleske prva je evropska selekcija koja se kvalifikovala za Svetsko prvenstvo 2026 godine.

Engleska je dva kola pre kraja sa maksimalnih 18 bodova i bez primljenog gola izborila plasman ispred Albanije i Srbije.

Najbolji igrač Engleske Hari Kejn je istakao da je cilj Engleske uvek da bude najbolja, a to se neće promeniti ni za Svetsko prvenstvo sledeće godine.

1/32 Vidi galeriju Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Kejn je naročito izdvojo izdanje njegove reprezentacije protiv Srbije u Beogradu, kada su i "orlove" bukvalno ponizili sa 5:0.

"Osvajanje titule prvaka sveta je uvek naš cilj. Sjajno smo išli kroz kvalifikacije. Izdanje protiv Srbije bilo je zaista na visokom nivou i mislim da je to standard koji moramo da postavimo za sve naredne utakmice. Naravno da će biti i težih utakmica od te i nadamo se da će nas one voditi do titule. Tek smo u podnožju brda, čeka nas veliki uspon, biće još uspona i padova na tom putovanju. Sa novim selektorom gradimo zajedništvo, jer kada dođete na turnir, bićemo u grupi šest ili sedam nedelja, tako da moramo da se dobro slažemo", rekao je Kejn.

Već u dva navrata je gubio finala na velikim takmičenjima.

"U konkurenciji će biti mnogo velikih timova, mi smo jedan od njih, ali sve je u tome ko će biti najbolji u datom trenutku. Na turnirima je sve u momentima. Mi smo igrali dva finala posle velikih trenutaka, očigledno smo padali na tom završnom stepeniku, ali to nam daje nadu da možemo da napravimo taj dodatni korak", zaključio je Kejn.