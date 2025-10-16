Slušaj vest

Nakon šokantnog poraza od Albanije u Leskovcu Dragan Stojković Piksi napustio je klupu reprezentacije Srbije i krenula je potraga za novim selektorom. Kada je reč o kandidatima za naslednika Piksija, tri imena ekspresno su se izdvojila u javnosti - Vladan Milojević, Dejan Stanković i Veljko Paunović.

U razgovoru za Kurir, Stanković je priznao da mašta o tome da jednog dana predvodi sa klupe Srbiju, ali da je još uvek rano za funkciju selektora.

Posle Stankovića, priče o mogućem preuzimanju kormila reprezentacije prokomentarisao je i doskorašnji trener Ovijeda Veljko Paunović.

"Gledam ih i mnogo ih volim, i navijač sam. Samo sam još jedan koji podržava reprezentaciju i igrače. A sada, kad pričamo o reprezentaciji u trenutku kada se menja selektor, iskreno, to mi je veoma neprijatno. Razumem zašto se to radi, ali mi je neprijatno", kaže Paunović i dodaje:

"Imam mnogo poštovanja prema ovom poslu i boli me kada mi treneri sami ne znamo da ga cenimo, da cenimo sebe, a još više kada se ovakve situacije dešavaju. Tako da, ne, ne želim ništa da komentarišem osim da pružim punu podršku reprezentaciji, savezu i igračima – i nadam se da će se plasirati na Svetsko prvenstvo", rekao je Paunović u jednom podkastu španske "Marke".

Kurir sport