Nakon odlaska Dragana Stojkovića Piksija sa klupe reprezentacije Srbije, krenula je potraga za novim selektorom, a na samom vrhu liste potencijalnih kandidata našao se aktuelni trener Crvene zvezde - Vladan Milojević.

Milojeviću uskoro ističe ugovor sa crveno-belima i u fudbalskoj javnosti se spekuliše da će od januara preuzeti kormilo reprezentacije Srbije.

U intervjuu koji je dao za grčke medije, iskusni stručnjak priznao je da sanja o selektorskoj funkciji.

"Ne znam koliko ću još biti trener Crvene zvezde, ali jedan od mojih fudbalskih snova je da jednog dana postanem selektor, bilo Srbije ili Grčke", rekao je Milojević.

Trener Zvezde govorio je i o kolegama iz Srbije, treneru AEK-a Marku Nikoliću i selektoru reprezentacije Grčke Ivanu Jovanoviću.

"Razgovarao sam sa Markom, koji je izuzetno inteligentan trener. U kombinaciji sa gospodinom Ribaltasom, rade sjajan posao. Vlasnik kluba, gospodin Ilijopulos, shvatio je ono što mnogi ne razumeju – da u fudbalu treba dati "ključeve" ljudima koji znaju posao", kaže Milojević.

O bivšem treneru Panatinaikosa i aktuelnom selektoru Grčke, Ivanu Jovanoviću, imao je samo reči hvale.

"Panatinaikos je napravio veliku grešku što je pustio "Jovu" i platiće to večno. Klub već sad nema mir, nema stabilnost. Srećom, otišao je u reprezentaciju i svi smo presrećni zbog toga. Nadam se da će doći dan kad će se igrati Srbija – Grčka, pa da svi budemo tu", poručio je Milojević.

Kurir sport