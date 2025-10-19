Slušaj vest

Fudbalska javnost ostala je zatečena nakon što je brazilski model Ana Silva iznela niz kontroverznih tvrdnji o navodnoj privatnoj prepisci sa zvezdom Vinisijusom Žuniorom, fudbalerom madridskog Reala.

Intervju koji je ubrzo postao viralan na mreži X izazvao je lavinu reakcija, komentara i osuda, a Silvini navodi bacili su novo svetlo na ponašanje jednog od najeksponiranijih fudbalera današnjice.

– Vinisijus je seks manijak. Samo mi je slao obnažene slike i tražio "prljave razgovore". Nije ga zanimalo ništa osim toga.

Vinisijus Žunior Foto: Printskrin/Fejsbuk

Ipak, njoj takav način komunikacije nije bio interesantan.

– Rekla sam mu da sam sapioseksualna – volim da pričam, da imam s nekim mentalnu povezanost. On to nije mogao da isprati. Nema priče, samo seks, seks, seks... – kazala je Ana.

Silva je takođe otkrila da su, kako tvrdi, planirali zajednički odmor u Marbelji, ali to se nije realizovalo.

Sa druge strane, ni Vinisijus Žunior ni Real Madrid se do sada nisu oglašavali povodom ovih navoda. Dok društvene mreže gore od spekulacija i komentara, ostaje da se vidi da li će brazilski fudbaler odlučiti da odgovori na optužbe ili će ih jednostavno ignorisati

Ne propustiteFudbalMIJATOVIĆ ŽESTOKO OPLEO PO SLAVNOM BRAZILCU! Vinisijus ne zaslužuje da nosi dres Reala! Ne vredi - neke stvari se ne menjaju!
Predrag Mijatović
FudbalREČI PREDRAGA MIJATOVIĆA ODZVANJAJU ŠPANIJOM: Vinisijus je IRITANTAN! Vreme je da Real troši novac na pojačanja!
Mijat1.jpg
Fudbal"BOLJE DA NE PRIČAM ŠTA JE URADIO VINISIJUS" Bivši fudbaler Reala žestoko opleo po bahatoj zvezdi: To je SRAMOTA!
profimedia-0998151810.jpg
FudbalIZJAVA KOJA ĆE IZAZVATI HAOS U SVLAČIONICI! Golman Reala brutalno isprozivao Mbapea i Vinisujusa: Moraju da se zapitaju šta rade!
profimedia-0989041857.jpg

Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot