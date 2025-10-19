Slušaj vest

Fudbalska javnost ostala je zatečena nakon što je brazilski model Ana Silva iznela niz kontroverznih tvrdnji o navodnoj privatnoj prepisci sa zvezdom Vinisijusom Žuniorom, fudbalerom madridskog Reala.

Intervju koji je ubrzo postao viralan na mreži X izazvao je lavinu reakcija, komentara i osuda, a Silvini navodi bacili su novo svetlo na ponašanje jednog od najeksponiranijih fudbalera današnjice.

– Vinisijus je seks manijak. Samo mi je slao obnažene slike i tražio "prljave razgovore". Nije ga zanimalo ništa osim toga.

Ipak, njoj takav način komunikacije nije bio interesantan.

– Rekla sam mu da sam sapioseksualna – volim da pričam, da imam s nekim mentalnu povezanost. On to nije mogao da isprati. Nema priče, samo seks, seks, seks... – kazala je Ana.

Silva je takođe otkrila da su, kako tvrdi, planirali zajednički odmor u Marbelji, ali to se nije realizovalo.

Sa druge strane, ni Vinisijus Žunior ni Real Madrid se do sada nisu oglašavali povodom ovih navoda. Dok društvene mreže gore od spekulacija i komentara, ostaje da se vidi da li će brazilski fudbaler odlučiti da odgovori na optužbe ili će ih jednostavno ignorisati