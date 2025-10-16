Slušaj vest

Amerika je za mnoge u prošlom veku bila obećana zemlja. U novije vreme mnoge stvari su se promenile kada je SAD u pitanju, ali je činjenica da ova država i dalje pruža velike mogućnosti.

Sledeće 2026. godine Sjedinjene Američke države zajedno sa Meksikom i Kanadom biće organizatori Svetskog prvenstva u fudbalu, koje će po prvi put u istoriji biti igrano sa 48 učesnika.

Snašao se u Americi - Davor Šuker Foto: Zorana Jeftić

Ugostitelj u Americi

Davor Šuker, nekadašnji fudbaler reprezentacija SFR Jugoslavije i Hrvatske, poslednjih godina živi u SAD, gde je razvio određene vrste poslova. Kako pišu mediji iz susedstva, njegova destinacija je Las Vegas i američka država Nevada.

Kupio je Davor Šuker (56) stan u "gradu greha", a pokrenuo je i postupak za dobijanje američkog državljanstva. S obzirom na poslove koje ima u SAD, konkretno otvorio je restoran, trebalo bi da dobije potrebne papire, mada je ceo postupak u povoju.

Prema pisanju portala 24sata Šuker je suvlasnik jednog restorana, zajedno sa Sejom Kašićem. Njih dvojica kupili su ugostiteljski objekat od Bugara, a restoran je zamišljen kao sportski bar sa više televizijskih prijemnika i menijem sa jelima iz Dubrovnika, pošto je Kašić iz tog grada.

1/5 Vidi galeriju Davor Šuker Foto: © Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic, Peter Powell/EPA

Malverzacije u Hrvatskoj

Davor Šuker poslednjih godina živi na relaciji London - Las Vegas, a sve manje vremena provodi u Hrvatskoj. Mediji iz Hrvatske procenjuju da nekadašnji fudbaler i predsednik FS Hrvatske ima na računu oko 15 miliona dolara. Isti izvori pišu da Davor Šuker godišnje zaradi oko 1.000.000 dolara, ali nije jasno iz kojih tačno izvora, a pominju se biznis, autorska prava i investicije.

Takođe, mediji iz Hrvatske spekulišu da je Davor Šuker napustio Hrvatsku, ali i Evropu, zbog određenih finansijskih malverzacija. Konkretno, Poreska uprava Hrvatske utvrdila je da je Šuker u 2015. godini imao neprijavljeni dohodak od oko 1.700.000 miliona evra. Isto tako, država mu je zapretila zaplenom luksuznog stana u Opatiji zbog neplaćenog poreskog duga od oko 800.000 evra. Takođe, u Nemačkoj, u Minhenu bio je optužen da nije prijavio pronalazak četiri antičke kovanice u avionu, pa je posle odluke suda mora da plati 8.000 evra.

Ne dolazi često u Hrvatsku - Davor Šuker Foto: Profimedija

Sumnjivi poslovi

Bio je Davor Šuker medijski povezivan i sa sumnjivim ugovorima i transakcijama, u kojima se pominju kontroverzna braća Šapina, a sve vezano za nameštanje utakmica sa kladionicama širom Evrope. Bivši fudbaler je sve te demantovao, kao i navode medija da je u dosluhu sa Željkom Širićem i Nevenom Šprajcerom takođe nameštao utakmice po Hrvatskoj.

Davor Šuker bio je član mlade reprezentacije Jugoslavije koja je 1987. godine u Čileu postala svetski prvak. Za A tim Jugoslavije odigrao je dve utakmice i dao jedan gol. Posle toga igrao je za Hrvatsku, u čijem dresu je upisao 69 utakmica, uz učinak od 45 golova.