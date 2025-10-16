Slušaj vest

Transrodna osoba A.K. je, kako se sumnja, ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića i tražila novac da ne bi objavila navodne eksplicitne fotografije i snimke. Savić je povodom ovog slučaja bio na saslušanju, a A.K. je određen pritvor do 30 dana zbog postojanja opasnosti da boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima.

Dosadašnje informacije komentarisali su gosti emisije "Puls Srbije" Boža Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti, Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira i Željko Mašović, psiholog.

1/5 Vidi galeriju Transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina Savića Foto: Prinstscreen

Stanišić: Prve informacije pojavile su se još u avgustu

Stanišić kaže da je u pitanju kompleksan slučaj u vezi s kojim svaki dan ispliva nova informacija.

- Još u avgustu kada sam dobila informaciju, u rubrici zaštićen svedok sam objavila detalje koji se tek sada koriste kao nova saznanja, a zapravo su informacije koje su već bile plasirane. Sada se dopunjuju i sve što ima veze sa ovom temom obrađuje se na pravi način, barem u našoj medijskoj kući. Ne bavimo se trivijalnim stvarima, dezinformacijama, poluinformacijama, što možemo da vidimo na društvenim mrežama. Kao neko ko je od samog starta uključen u ovu priču, mogu da kažem da stvari nisu onakve kakve izgledaju. Proces je u toku i videćemo šta će sud da dokaže. Porodice su u pitanju i sa ovakvom pričom se ne treba igrati - rekla je Stanišić.

U javnosti su se povodom ovog slučaja pojavile i razne spekulacije da postoji snimak na kojem se nalaze Savić i A.K. Stanišić je takve navode demantovala.

Foto: Kurir Televizija

- Nikakav snimak niko nema, ne postoji ni kod jedne osobe u ovom gradu. Ako postoji, on je kod osobe koja ga je i napravila. To su informacije koje ja imam od neposrednih izvora.

Apelovala je na sve da vode računa o načinu izveštavanja o ovom slučaju.

- Gospodin Savić i njegova porodica trenutno trpe veliki pritisak, kao i porodica A.K. Treba i te kako da vodimo računa šta pričamo o glavnim akterima ove afere i važno je da brinemo o porodicama. Glavni krivci za to su svakako oni koji su u tome učestvovali.

Iznela je i detalje o privatnom životu A.K.

- Ta transrodna osoba nije bila poznata javnosti, ali je i te kako bila popularna na društvenim mrežama gde je imala mnogo pratilaca i gde se predstavljala kao neko ko živi na visokoj nozi. Uglavnom je prikazivala materijalne stvari koje izgledaju kao da ih je dobila od svojih partnera i prijatelja, način života kakav vode starlete u našem društvu. Ona je osoba koja je živela u dobrostojećoj beogradskoj porodici. Očigledno da tu nisu stvari onakve kakvim se predstavljuju.

"UCENJIVANJE VUJADINA SAVIĆA TRAJE OD AVGUSTA" Novinarka Kurira svedok afere bivšeg fudbalera: Ako ima snimka, poseduje ga samo osoba koja ga je napravila Izvor: Kurir televizija

Spasić: Ucenjivači su obično preterano ljubomorni

Spasić je govorio o pojmu osvetničke pornografije.

- Ovo je jedna afera koja izvanredno prikazuje određene pojave u našem društvu, a njima ne pristupamo kako treba. Postoji zbilja ozbiljan problem, a samo proverena informacija je važna.

Govorio je o situacijama sa sličnim ishodom kojima je svedočio tokom karijere.

- U praksi smo imali čestih slučajeva natrpriodne veze koja se kasnije pretvara u incident. Te osobe što ucenjuju su izuzetno ljubomorne. Imao sam situaciju gej para, jedan je imao kompromitujuće materijale i umirao je od muke što njegov partner ima još jednog partnera. U ovakvim aferama ne učestvuju samo ljudi sa ruba društva ili isključivo elite. Učestvuju i oni iz političkog establišmenta. Imali smo takvih slučajeva, vrlo su opasni.

Foto: Kurir Televizija

Mašović: Dobro je što je prijavio slučaj

Mašović smatra da je odluka da se ovakva iznuda novca prijavi nadležnim organima bila ispravna.

- Nije loše, ako je tako bilo, da je to prijavljeno. Ne bi džabe ta osoba bila pritvorena. Ljudi moraju da shvate, psihoseksualni razvoj, pa onda i patologija koja je iz njega nastala može da bude prirodna. Može da bude indukovana lošim iskustvima, ali imate u ovim varijantama ili seksualnu patologiju ili varijantu može mi se, hoću da probam. Treća varijanta je kad imate i patologiju i može mi se - rekao je on i dodao:

- Nešto što je bilo 5 do 10 odsto populacije, sad je preraslo na 30 do 40 odsto. Nekima normalan seksualni odnos više nije zanimljiv, sve se prebacuje na fetiše i preverziju.

Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs